PSG in ansia per Vitinha: out nelle prossime 2 gare di Ligue 1, ci sarà contro il Bayern?
Il Paris Saint-Germain perde, almeno temporaneamente, uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato della stagione. Il club ha infatti comunicato che Vitinha ha riportato un’infiammazione al tallone destro in seguito a un colpo subito nella sfida contro il Lione. Il centrocampista resterà a riposo nei prossimi giorni, con una nuova valutazione prevista entro fine settimana.
Uno stop che, nei fatti, lo esclude già dai prossimi due impegni di Ligue 1 contro Nantes e Angers. Ma il vero punto interrogativo riguarda l’appuntamento più importante, la semifinale d’andata di Champions League contro il Bayern Monaco Al momento, la sua presenza resta in forte dubbio; molto dipenderà dall’evoluzione dell’infiammazione nei prossimi giorni, ma i tempi stretti non permettono certezze e l’eventuale assenza peserebbe, soprattutto in un centrocampo già messo alla prova nelle rotazioni.
Per Luis Enrique si tratta di una gestione delicata: recuperare il giocatore senza rischiare ricadute, in una fase in cui ogni scelta può influenzare il destino della sua squadra. Il PSG entra così nella settimana più importante con un’incognita pesante.
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