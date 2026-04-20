Arsenal o Manchester City? I criteri di assegnazione del titolo in caso di arrivo a pari punti
La corsa al titolo tra Arsenal e Manchester City è più aperta che mai e, a cinque giornate dalla fine della Premier League, l’ipotesi di un arrivo a pari punti è tutt’altro che remota.
In quel caso, il regolamento è molto chiaro e prevede una serie di criteri precisi per assegnare il titolo:
1. Differenza reti - È il primo parametro. Al momento è leggermente a favore dell’Arsenal (+37 contro +36 del City).
2. Gol segnati - Se la differenza reti fosse identica, si guarderebbe al numero totale di gol realizzati. Qui è in vantaggio il Manchester City.
3. Scontri diretti - I punti conquistati negli scontri diretti. Attualmente il City è avanti, avendo fatto più punti contro i Gunners.
Se le due squadre dovessero essere ancora perfettamente in equilibrio dopo questi tre criteri (scenario rarissimo), entrerebbero in gioco ulteriori parametri:
4. Gol segnati in trasferta negli scontri diretti - Un criterio ancora più specifico per separare le due squadre.
5. Spareggio in campo neutro - Se anche così non bastasse, si arriverebbe a uno spareggio secco su campo neutro per assegnare il titolo. Un’eventualità mai verificatasi nella storia della Premier League.
Con la situazione attuale, un arrivo a pari punti oggi premierebbe l'Arsenal. Ma c'è ancora tanto da giocare.
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