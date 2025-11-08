Caos Santa Clara-Sporting, Hjulmand la decide al 94': pressing su Farioli, agganciato in vetta

Si è giocata fino all’ultimo, con tante polemiche nel mezzo, questo Santa Clara-Sporting Lisbona. Nel match valido l'undicesima giornata di Liga Portugal, i Leoni hanno ribaltato il risultato da 0-1 a 2-1, vincendo fuori casa, eguagliando il Porto in cima alla classifica (domani tutti gli occhi su Farioli).

Vinicius Lopes ha dato il vantaggio agli isolani al 5° minuto, ma lo Sporting ha pareggiato nel primo tempo conPedro Gonçalves. Nella ripresa solo un colpo di testa di capitan Morten Hjulmand al 94' ha regalato i tre punti ai verde e bianchi. La partita però ha visto un finale da animi bollenti: dopo l’espulsione di Maxi Araújo, anche Adriano Firmino e Sidney Lima sono stati espulsi con il cartellino rosso, lasciando i padroni di casa in 9 e la banda dei Leoni in 10.

Venerdì 7 novembre

Estoril - Arouca 4-3

Sabato 8 novembre

Alverca - Rio Ave 1-1

Tondela - Guimaraes 0-1

Santa Clara - Sporting Lisbona 1-2

Domenica 9 novembre

AFS - Gil Vicente

Estrela - Nacional

Famalicao - Porto

Benfica - Casa Pia

Braga - Moreirense

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Sporting Lisbona 28 punti*

2. Porto 28

3. Benfica 24

4. Gil Vicente 22

5. Famalicao 19

6. Moreirense 18

7. Guimaraes 14*

8. Braga 13

9. Estoril 13*

10. Rio Ave 12*

11. Santa Clara 11*

12. Nacional 11

13. Alverca 11*

14. Estrela 10

15. Arouca 9*

16. Casa Pia 8

17. Tondela 6*

18. AFS 2

*una gara in più