Caos Santa Clara-Sporting, Hjulmand la decide al 94': pressing su Farioli, agganciato in vetta
Si è giocata fino all’ultimo, con tante polemiche nel mezzo, questo Santa Clara-Sporting Lisbona. Nel match valido l'undicesima giornata di Liga Portugal, i Leoni hanno ribaltato il risultato da 0-1 a 2-1, vincendo fuori casa, eguagliando il Porto in cima alla classifica (domani tutti gli occhi su Farioli).
Vinicius Lopes ha dato il vantaggio agli isolani al 5° minuto, ma lo Sporting ha pareggiato nel primo tempo conPedro Gonçalves. Nella ripresa solo un colpo di testa di capitan Morten Hjulmand al 94' ha regalato i tre punti ai verde e bianchi. La partita però ha visto un finale da animi bollenti: dopo l’espulsione di Maxi Araújo, anche Adriano Firmino e Sidney Lima sono stati espulsi con il cartellino rosso, lasciando i padroni di casa in 9 e la banda dei Leoni in 10.
Venerdì 7 novembre
Estoril - Arouca 4-3
Sabato 8 novembre
Alverca - Rio Ave 1-1
Tondela - Guimaraes 0-1
Santa Clara - Sporting Lisbona 1-2
Domenica 9 novembre
AFS - Gil Vicente
Estrela - Nacional
Famalicao - Porto
Benfica - Casa Pia
Braga - Moreirense
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Sporting Lisbona 28 punti*
2. Porto 28
3. Benfica 24
4. Gil Vicente 22
5. Famalicao 19
6. Moreirense 18
7. Guimaraes 14*
8. Braga 13
9. Estoril 13*
10. Rio Ave 12*
11. Santa Clara 11*
12. Nacional 11
13. Alverca 11*
14. Estrela 10
15. Arouca 9*
16. Casa Pia 8
17. Tondela 6*
18. AFS 2
*una gara in più
