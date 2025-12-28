Luis Suarez: che sia il nome? Tripletta e 14º gol in 16 gare nel 4-0 dello Sporting sul Rio Ave

Luis Suarez trascina lo Sporting Club nel 4-0 che il club biancoverde ha inflitto al Rio Ave nel posticipo della domenica sera della sedicesima giornata di campionato. No, non si tratta del bomber uruguaiano ex Liverpool e Barcellona, anche se a guardare lo score potrebbe sembrarlo. La tripletta messa a segno (e un assist) in serata gli ha permesso di salire a quota 14 gol in 16 gare di campionato, che fanno 18 in 26 se prendiamo in analisi tutte le competizioni. Il poker messo a segno dalla formazione allenata da Rui Borges ha permesso allo Sporting di salire a quota 41 punti, di allungare a +5 sui rivali del Benfica e di portarsi momentaneamente a due punti dalla vetta occupata dal Porto di Farioli, impegnato domani allo Stadio do Dragao contro il fanalino di coda Avs Futebol Sad.

Questo il programma della 16esima giornata

Sabato 27 dicembre

Famalicao - Estrela Amadora 2-3

Estoril Praia - Alverca 4-1

Domenica 29 dicembre

Casa Pia - Vitoria Guimaraes 0-0

Arouca - Gil Vicente 2-2

Sporting Braga - Benfica 2-2

Sporting Club - Rio Ave 4-0

Lunedì 30 dicembre

Porto - Avs Futebol Sad ore 21:15

Domenica 11 gennaio

Nacional Madeira - Santa Clara ore 16:30

Moreirense - Tondela ore 19:00

Questa la classifica della Primera Liga

1. Porto – 43 punti (15)

2. Sporting – 41 punti (16)

3. Benfica – 36 punti (16)

4. Gil Vicente – 27 punti (16)

5. Braga – 26 punti (16)

6. Famalicão – 23 punti (16)

7. Guimarães – 22 punti (16)

8. Moreirense – 21 punti (15)

9. Estoril Praia – 20 punti (16)

10. Estrela Amadora – 18 punti (16)

11. Rio Ave – 17 punti (16)

12. Futebol Clube de Alverca – 17 punti (16)

13. CD Nacional – 16 punti (15)

14. Santa Clara – 16 punti (15)

15. Casa Pia – 14 punti (16)

16. Arouca – 14 punti (16)

17. Tondela – 9 punti (15)

18. AVS – 4 punti (15)