Flamengo, che gaffe sui social: Cardoso dell'Atletico Madrid annunciato per sbaglio

Figuraccia mondiale del Flamengo sui social network. Nella giornata odierna infatti, il club brasiliano ha rovinato per un momento l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di Filipe Luis, allenatore in carica, scatenando speculazioni tra i tifosi. Infatti i rossoneri hanno pubblicato per un momento l'immagine di Johnny Cardoso, uno sbaglio evidente visto che figurava nello stesso post dedicato al tecnico di 40 anni.

La pubblicazione, eliminata pochi minuti dopo, mostrava un’immagine identica a quella utilizzata dal club spagnolo quando aveva annunciato l’ingaggio del calciatore classe 2001 in estate, portando molti tifosi a credere che si trattasse di un acquisto del Flamengo. Tuttavia, sia la società carioca sia l’azienda procuratrice che rappresenta il giocatore hanno negato qualsiasi tipo di trattativa.

Johnny Cardoso è passato all’Atletico de Madrid lo scorso luglio dal Betis Siviglia, dopo un affare chiuso per circa 30 milioni di euro. Per indossare la maglia numero 5 rojiblanca ha firmato un contratto valido fino al 2030. Nonostante si sia trattato solo di un errore interno, la pubblicazione si è diffusa rapidamente ed ha reso il nome del centrocampista un trend sui social network. Addirittura alcuni sostenitori del Flamengo sono arrivati a dargli il benvenuto come nuovo rinforzo del club.