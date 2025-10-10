Caso Pogba,Boubacar Camara presto libero, ma indosserà il braccialetto elettronico
Condannato nel dicembre 2024 a quattro anni di carcere, di cui due con la condizionale, nell’ambito del celebre 'caso Pogba', Boubacar Camara si prepara a lasciare la prigione. Secondo quanto rivelato da L’Équipe, la Corte d’Appello di Parigi ha accolto la richiesta di riduzione della pena presentata dal suo avvocato, Said Harir.
Il provvedimento prevede che Camara venga posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a partire dal 21 ottobre prossimo. L’ex amico d’infanzia di Pogba potrà uscire di casa dalle 9 alle 20 ogni giorno, ma dovrà rispettare condizioni rigorose: riprendere la formazione come preparatore atletico e non avere alcun contatto con il giocatore del Monaco o con gli altri coimputati nel procedimento.
Camara, accusato di tentata estorsione e sequestro di persona ai danni del centrocampista francese, aveva già scontato tre mesi e mezzo di custodia cautelare nel 2022. Rientrato in carcere il 13 marzo 2025, avrebbe dovuto restarvi fino al 27 novembre 2026 senza l’intervento del tribunale d’appello. La decisione segna una svolta in un caso che ha profondamente scosso il calcio francese. Mentre l'ex Juve cerca di riprendere in mano la propria carriera, la giustizia francese chiude un nuovo capitolo di una vicenda dalle forti implicazioni giudiziarie, familiari e mediatiche.
