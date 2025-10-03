Pogba sta per tornare, il tecnico del Monaco: "Dopo la pausa spero di metterlo 15-20 minuti"

Paul Pogba sta per tornare. Questa estate il Monaco ha scelto di puntare sul centrocampista francese, reduce da 18 mesi di stop per un test antidoping fallito nel 2023 al termine di una gara contro l'Udinese, e adesso sembra che l'attesa sia finalmente giunta al termine.

A confermarlo è stato lo stesso tecnico del club del Principato Adi Hutter che, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Sta facendo sempre di più con la squadra. Il nostro obiettivo era convocarlo per la partita di domenica contro il Nizza, ma è un po' presto. Forse sarà per la prossima partita, contro l'Angers, dopo la sosta per le nazionali. Spero che sarà in squadra. Sta ancora svolgendo solo una parte degli allenamenti. Come potete immaginare, ci vuole tempo, ma lo stiamo avvicinando sempre di più al suo ritorno".

Hutter ha poi elogiato il contributo alla squadra che l'ex Juve sta portando pur senza giocare: "È già nello spogliatoio, anche se non indossa la maglia. Era lì con noi negli spogliatoi durante le ultime partite, incoraggiandoci, dando consigli ai giovani, che apprezzano avere un giocatore che ha vinto tutto con loro. Ci sta già incoraggiando molto. Ho in mente di sapere come possiamo aumentare il suo carico di lavoro, magari facendolo giocare 15 o 20 minuti ad Angers".