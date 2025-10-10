Il Tottenham pensa anche al futuro: occhi su Schade, il fattore Frank può incidere
Il Tottenham guarda già al futuro e mette nel mirino Kevin Schade, esterno offensivo del Brentford. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, gli Spurs seguono con grande attenzione la crescita del 23enne tedesco, considerato uno dei prospetti più interessanti della Premier League per duttilità e velocità.
Schade, legato al Brentford da un contratto fino al 2028, potrebbe diventare un obiettivo concreto per il club londinese nell’estate del 2026. Un dettaglio interessante è la presenza di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham: l’attuale tecnico degli Spurs conosce bene il giocatore, avendolo allenato proprio ai tempi del Brentford, quando nel 2021 lo prelevò dal Friburgo e ne favorì l’esplosione nel calcio inglese.
L’attaccante tedesco, capace di agire su entrambe le corsie ma preferibilmente a sinistra, è apprezzato per la sua rapidità e per la capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che lo rendono ideale per il gioco offensivo di Frank. Anche il Borussia Dortmund, in passato, aveva manifestato interesse per Schade, segno della considerazione che circonda il giovane talento. Per ora si tratta solo di un monitoraggio, ma il Tottenham sembra pronto a muoversi concretamente.
