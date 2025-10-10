Monaco, nuovo stop per Paul Pogba: l'ex Juventus ha accusato un nuovo problema fisico

Il tanto atteso Pogback dovrà attendere ancora. A più di due anni dalla sua ultima apparizione ufficiale, Paul Pogba non farà parte del gruppo del Monaco per la partita contro Angers del 18 ottobre. Il centrocampista francese, arrivato in estate nel Principato dopo mesi di inattività a causa di una squalifica per doping, ha infatti accusato un nuovo fastidio muscolare che costringerà lo staff tecnico a rinviare ulteriormente il suo ritorno.

Come riportato da Nice-Matin, Pogba ha avvertito un dolore alla coscia destra durante una sessione di allenamento a inizio settimana. Gli esami medici hanno evidenziato una lieve lesione, sufficiente però a impedirgli di essere convocato. Un colpo duro per il giocatore e per il club, che speravano di vederlo finalmente in campo dopo una lunga assenza segnata prima dalla squalifica per doping e poi da una serie di infortuni.

L’ex centrocampista di Manchester United e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 2018, non gioca una partita ufficiale dal settembre 2023, quando affrontò l’Empoli. Adi Hutter, ormai vicino all'esonero, aveva confermato il suo possibile ritorno dopo la sosta di ottobre, ma il nuovo intoppo ne ritarda i piani. In tutto ciò c'è un segnale positivo: Pogba non sente più dolore alle ginocchia, la zona che in passato lo aveva tormentato. Il ritorno resta solo rimandato, ma la prudenza è d’obbligo dopo due anni di stop forzato.