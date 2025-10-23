Champions, a sorpresa nessun giocatore del PSG tra i candidati al "Player of the Week"
Nonostante la straordinaria prestazione del PSG contro il Bayer Leverkusen (7-2), nessuno dei giocatori di Luis Enrique è stato selezionato tra i candidati al titolo di "Player of the Week" della terza giornata della fase a gironi di Champions League.
I quattro calciatori scelti dagli esperti UEFA sono:
Dennis Man (PSV Eindhoven), autore di una doppietta nella larga vittoria sui campioni d'Italia del Napoli (6-2);
Fermín López (Barcellona), autore di una tripletta contro l’Olympiacos (6-1);
Felix Nmecha (Borussia Dortmund), autore di due gol nel 4-2 sul Copenhagen;
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao), due volte a segno nella vittoria 3-1 contro il Qarabag.
La scelta sorprende molti osservatori, considerando la prestazione collettiva del PSG, con gol e assist distribuiti tra diversi giocatori, tra cui un’importante contributo di Desiré Doué. L’assenza dei parigini evidenzia come l’UEFA sembri premiare soprattutto le performance individuali più spettacolari, a scapito dei successi collettivi. Nelle giornate precedenti erano stati eletti Marcus Rashford (FC Barcellona) e Kylian Mbappé (Real Madrid), a conferma di una tendenza a privilegiare i giocatori protagonisti di exploit singoli.
