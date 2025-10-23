Dal Bournemouth alle big, il passo non è breve: Huijsen, Zabarnyi e Kerkez in difficoltà

È una di quelle storie che spiegano come il calcio sappia ribaltare le prospettive nel giro di pochi mesi. Tornato in Premier League nel 2022, il Bournemouth aveva chiuso la stagione 2024/2025 con un eccellente nono posto e la sesta miglior difesa del campionato. Una solidità che ha fatto esplodere il valore di tre giovani difensori: Dean Huijsen (20 anni), Illia Zabarnyi (22) e Milos Kerkez (21). Il club del Dorset ha incassato complessivamente 172 milioni di euro dalle loro cessioni: Zabarnyi al PSG per 63 milioni, Huijsen al Real Madrid per 62,5, e Kerkez al Liverpool per 47.

Oggi, però, i tre talenti vivono fortune alterne. Huijsen finora è il più convincente: titolare nel Real Madrid dopo un brillante Mondiale per Club, ha però commesso errori pesanti, tra l’espulsione con la Real Sociedad e la prova opaca nel derby contro l’Atletico. Il club gli avrebbe anche chiesto di "migliorare la concentrazione" per far fruttare il suo enorme potenziale.

Molto più in difficoltà Zabarnyi, che a Parigi non ha ancora convinto: due rigori concessi e un rosso diretto nella goleada contro il Leverkusen hanno minato la sua fiducia. Anche Kerkez, a Liverpool, fatica a reggere la pressione. Criticato da Gary Neville e riserva di Robertson, il giovane ungherese è ancora lontano dal livello sperato.