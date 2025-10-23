Bernat pronto a tornare in campo: l’ex PSG e Bayern si dichiara completamente guarito

A 32 anni, Juan Bernat è di nuovo pronto a ripartire. L’ex terzino sinistro di Valencia, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Villarreal e Getafe è attualmente senza club, ma non ha perso la speranza di trovare una nuova squadra. Il giocatore spagnolo ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, annunciando il completo recupero dopo un lungo periodo di stop dovuto a problemi fisici. Bernat ha raccontato: "Dopo aver sofferto per tutta la scorsa stagione di pubalgia, ho dovuto subire un nuovo intervento chirurgico a fine stagione, la seconda in meno di due anni. Da allora ho trascorso diversi mesi seguendo una riabilitazione intensiva e preparandomi, e da tre settimane posso dire di essere guarito al 100% e ho molta voglia di tornare in campo".

Il 32enne è noto per la sua esperienza ai massimi livelli del calcio europeo, avendo giocato sia in Spagna sia all’estero, con all’attivo vittorie e presenze in competizioni internazionali. La sua capacità di ricoprire la fascia sinistra, unita alla versatilità e all’esperienza, lo rende ancora un profilo appetibile per diversi club.

Il messaggio di Bernat è chiaro: è pronto a tornare a giocare e a dare il suo contributo a una squadra competitiva. Nei prossimi mesi potrebbe diventare un rinforzo interessante, soprattutto per club alla ricerca di un terzino sinistro esperto e motivato. L’ex giocatore di PSG e Bayern Monaco punta quindi a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciandosi alle spalle gli infortuni e tornando a calcare i campi di calcio a livello professionistico.