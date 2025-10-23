Europa League, i parziali delle partite delle 21: Farioli sotto a Nottingham
Di seguito i risultati al 45' delle partite di Europa League delle 21. Spicca l'exploit delle squadre greche con PAOK e Panathinaikos avanti sul campo di Lille e Feyenoord. Il Porto di Francesco Farioli, fin qui imbattuto in questa stagione, è sotto sul campo del Nottingham Forest con Sean Dyche all'esordio in panchina.
Celta Vigo - Nizza 1-1
2' Aspas (C), 16' Cho (N)
Celtic - Sturm Graz 0-1
15' Horvat
Feyenoord - Panathinaikos 0-1
18' Swiderski
Friburgo - Utrecht 2-0
20' Suzuki, 45' Grifo
Lille - PAOK 0-3
18' Meite, 23' Zivkovic, 43' Konstantelias
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0-1
43' Franculino
Malmo - Dinamo Zagabria 1-0
45' + 2 Lewicki
Nottingham Forest - Porto 1-0
19' Gibbs-White
Roma - Viktoria Plzen 0-2
20' Adu, 22' Souaré
Young Boys - Ludogorets 1-1
27' Stanic (L), 45' Raveloson (Y)
