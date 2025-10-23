La Roma rientra negli spogliatoi tra i fischi: all'Olimpico il Viktoria Plzen è avanti 2-0
Primo tempo assolutamente da dimenticare per la Roma di Gian Piero Gasperini, sotto di due gol nella sfida contro il Viktoria Plzen in corso all'Olimpico. La gara parte male per i giallorossi, che concedono subito un occasionissima agli ospiti per un erroraccio in costruzione bassa di Hermoso, ma Durosinmi viene fermato dal guardalinee per un evidentissimo fuorigioco.
Black out collettivo a metà primo tempo per i giallorossi e il Plzen ne approfitta appieno: Prince Kwabena Adu porta in vantaggio i cechi grazie ad un'azione personale sulla sinistra, col ghanese che salta in velocità il giovane Ziolkowski e va a realizzare l'1-0 a tu per tu con Svilar. Passano solo due minuti e Cheick Souaré bissa, con un mancino velenoso che beffa il portiere dalla distanza: conclusione violenta che sfrutta un'ennesima palla persa dalla Roma, con Wesley. Gasperini cerca di scuotere i suoi e inserisce El Shaarawy per il giovane Ziolkowski, sotto shock dopo una mezz'ora molto negativa, ma la Roma di fatto non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Jedlicka.
Segui Roma-Viktoria Plzen grazie alla diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com!
