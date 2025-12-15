Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Borussia Dortmund, Bellingham jr. sotto accusa: il rosso col Friburgo costa 2 punti

Borussia Dortmund, Bellingham jr. sotto accusa: il rosso col Friburgo costa 2 punti
Oggi alle 09:12Calcio estero
Michele Pavese

Il pareggio per 1-1 del Borussia Dortmund sul campo del Friburgo porta una firma pesante: quella dell’espulsione di Jobe Bellingham, episodio che ha cambiato radicalmente l’inerzia della gara e riacceso le critiche attorno al giovane centrocampista inglese. Al 53’, con il BVB avanti nel punteggio e in apparente controllo, un’uscita palla rischiosa di Kobel ha costretto Bellingham a un intervento disperato su Treu. Ultimo uomo, nessuna esitazione per l’arbitro Zwayer: cartellino rosso diretto.

L’inglese ha lasciato il campo a testa bassa, simbolo di un momento complicato. Il suo rendimento, dal suo arrivo estivo dal Sunderland, continua a essere giudicato al di sotto delle aspettative, e l’episodio di Friburgo non fa che rafforzare questa percezione. Una macchia pesante in una partita che, fino a quel momento, lo aveva visto anche protagonista di alcune buone giocate. L’espulsione ha costretto Niko Kovac a ridisegnare immediatamente il Dortmund. Dentro Gross, fuori Fábio Silva, e squadra rintanata per difendere il vantaggio in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Una scelta obbligata, ma che ha finito per abbassare troppo il baricentro giallonero.

Prima del rosso, la gara era stata equilibrata. Il Dortmund aveva colpito nel primo tempo con Bensebaini, mostrando solidità e ordine nel contenere le iniziative del Friburgo. Dopo l’espulsione, però, la pressione dei padroni di casa è cresciuta progressivamente fino a trovare il pareggio al 75’ con Höler, bravo a sfruttare la superiorità numerica. Il risultato lascia l’amaro in bocca al Borussia, che vede sfumare due punti preziosi nella corsa al secondo posto e resta appaiato al Lipsia. Ancora una volta, un errore individuale in un momento chiave costa caro. E per Jobe Bellingham, il dibattito sul suo reale impatto a Dortmund è più aperto che mai.

Articoli correlati
Jobe Bellingham al Borussia Dortmund: Watzke decisivo per battere l'Eintracht Francoforte... Jobe Bellingham al Borussia Dortmund: Watzke decisivo per battere l'Eintracht Francoforte
Da Bellingham ad Adeyemi, tutti contro Kovac: il Borussia Dortmund è una polveriera... Da Bellingham ad Adeyemi, tutti contro Kovac: il Borussia Dortmund è una polveriera
Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia Dortmund... Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia Dortmund
Altre notizie Calcio estero
San Geronimo salva il Marsiglia. Rulli: "Qui bisogna giocare e difendere con il cuore"... San Geronimo salva il Marsiglia. Rulli: "Qui bisogna giocare e difendere con il cuore"
Foden rinato ma Guardiola non si accontenta: "Deve gestire meglio ritmo e possesso"... Foden rinato ma Guardiola non si accontenta: "Deve gestire meglio ritmo e possesso"
Monaco bello ma sconfitto a Marsiglia. Pocognoli: "I risultati arriveranno giocando... Monaco bello ma sconfitto a Marsiglia. Pocognoli: "I risultati arriveranno giocando così"
Lione, il talento Merah e i primi stipendi da pro: "Mio padre me ne lascia una piccola... Lione, il talento Merah e i primi stipendi da pro: "Mio padre me ne lascia una piccola parte"
Derby vinto col Newcastle ma piedi per terra. La sorpresa Sunderland sogna in grande... Derby vinto col Newcastle ma piedi per terra. La sorpresa Sunderland sogna in grande
Borussia Dortmund, Bellingham jr. sotto accusa: il rosso col Friburgo costa 2 punti... Borussia Dortmund, Bellingham jr. sotto accusa: il rosso col Friburgo costa 2 punti
Il PSG è atterrato in Qatar per l'Intercontinentale: caccia al sesto trofeo del 2025... Il PSG è atterrato in Qatar per l'Intercontinentale: caccia al sesto trofeo del 2025
De Zerbi stremato dopo la vittoria col Monaco: "Ho sofferto tanto, Rulli straordinario"... De Zerbi stremato dopo la vittoria col Monaco: "Ho sofferto tanto, Rulli straordinario"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Amoruso striglia la Fiorentina: "Ha perso 6 punti, non 3". Poi attacca la dirigenza: "Ferrari lì per caso"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.2 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.3 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.4 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.5 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.6 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
Immagine top news n.7 L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta. 1-2 a Marassi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, un'altra masterclass difensiva di Sarri: otto clean sheet e seconda difesa di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Gaetano si sta finalmente prendendo il Cagliari: Pisacane rispetterà la promessa col Pisa
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, la società riflette: se salta Vanoli ipotesi Galloppa, Iachini o il ritorno di Pioli
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "Fiorentina, ci vuole un ribaltone. Se il club resta inerme velocizzerà la discesa"
Immagine news Serie A n.5 Cobolli Gigli: "Il no di Elkann a Tether? Diceva le stesse cose su Gedi, ma poi..."
Immagine news Serie A n.6 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Immagine news Serie B n.5 Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Tomei dopo il pareggio col Guidonia: "Amaro in bocca per non aver trovato il gol"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Quella di ieri una vittoria che va oltre le vicende extracalcistiche"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, il club si ricompatta: B entro due anni, almeno tre innesti e dialogo con la piazza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "Sentirsi appagati oggi vorrebbe dire non aver capito nulla"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere