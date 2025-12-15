Borussia Dortmund, Bellingham jr. sotto accusa: il rosso col Friburgo costa 2 punti

Il pareggio per 1-1 del Borussia Dortmund sul campo del Friburgo porta una firma pesante: quella dell’espulsione di Jobe Bellingham, episodio che ha cambiato radicalmente l’inerzia della gara e riacceso le critiche attorno al giovane centrocampista inglese. Al 53’, con il BVB avanti nel punteggio e in apparente controllo, un’uscita palla rischiosa di Kobel ha costretto Bellingham a un intervento disperato su Treu. Ultimo uomo, nessuna esitazione per l’arbitro Zwayer: cartellino rosso diretto.

L’inglese ha lasciato il campo a testa bassa, simbolo di un momento complicato. Il suo rendimento, dal suo arrivo estivo dal Sunderland, continua a essere giudicato al di sotto delle aspettative, e l’episodio di Friburgo non fa che rafforzare questa percezione. Una macchia pesante in una partita che, fino a quel momento, lo aveva visto anche protagonista di alcune buone giocate. L’espulsione ha costretto Niko Kovac a ridisegnare immediatamente il Dortmund. Dentro Gross, fuori Fábio Silva, e squadra rintanata per difendere il vantaggio in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Una scelta obbligata, ma che ha finito per abbassare troppo il baricentro giallonero.

Prima del rosso, la gara era stata equilibrata. Il Dortmund aveva colpito nel primo tempo con Bensebaini, mostrando solidità e ordine nel contenere le iniziative del Friburgo. Dopo l’espulsione, però, la pressione dei padroni di casa è cresciuta progressivamente fino a trovare il pareggio al 75’ con Höler, bravo a sfruttare la superiorità numerica. Il risultato lascia l’amaro in bocca al Borussia, che vede sfumare due punti preziosi nella corsa al secondo posto e resta appaiato al Lipsia. Ancora una volta, un errore individuale in un momento chiave costa caro. E per Jobe Bellingham, il dibattito sul suo reale impatto a Dortmund è più aperto che mai.