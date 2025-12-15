Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Will Still, no per allenare il Nantes: "Ho ringraziato, ma voglio pensare alla mia carriera"

Will Still, no per allenare il Nantes: "Ho ringraziato, ma voglio pensare alla mia carriera"
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Tre giorni fa è andato in scena un vero e proprio terremoto al Nantes, con il licenziamento di Luís Castro e il relativo avvicendamento con Ahmed Kantari in panchina. Eppure, diversi rumor circolati nelle ultime settimane davano per possibile sostituto Will Still sulla panchina dei Canarini. L'ex allenatore di Southampton, Reims e Lens svincolato dallo scorso 2 novembre, però, non ha preso il testimone e ne ha spiegato le ragioni nell'intervista concessa a Canal+ nel programma 'Canal Football Club'.

"Non era un problema, ma una questione di tempistiche per me che non erano ideali. Nel senso che volevo portare con me uno staff, delle persone, e queste persone sono ancora tutte in club", ha spiegato Still a proposito della mancata nomina da allenatore del Nantes, nel periodo buio della squadra in Ligue 1 (all'ultimo posto in classifica con il Metz).

Non solo. "E poi, in modo un po’ egoista, voglio pensare anche alla mia carriera. Il prossimo passo nella mia carriera è importante, voglio fare la scelta giusta con abbastanza distacco e non buttarmi in qualcosa senza conoscere tutte le informazioni, dove non ho il controllo di tutto", ha ammesso Still. "Sono stato molto rispettoso, ho ringraziato la famiglia Kita, ma ho pensato che per me è meglio prendere un po’ di distanza, analizzare quello che è successo negli ultimi 3-4 anni e il prossimo passo sarà quello che sarà".

