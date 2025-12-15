Derby vinto col Newcastle ma piedi per terra. La sorpresa Sunderland sogna in grande

Il Sunderland continua a stupire e si prende anche il derby più sentito del nord-est dell’Inghilterra. I Black Cats hanno superato di misura il Newcastle (1-0), infliggendo una sconfitta pesante, sportivamente e simbolicamente, ai ricchi e odiati rivali. Una vittoria dal sapore di rivincita, in quello che Sir Bobby Robson definiva "il derby più grande e più caldo del Paese".

L’ultimo precedente bruciava ancora. Nel gennaio 2024, in FA Cup, il Newcastle aveva travolto il Sunderland 3-0 allo Stadium of Light, festeggiando a lungo sotto il settore ospiti. Questa volta, la scena si è ribaltata. Al termine del match, sono stati i tifosi del Sunderland a godersi il momento, celebrando un successo che vale molto più dei tre punti. La partita si è decisa a inizio ripresa, al 46’, con un episodio beffardo per i Magpies: sul cross del francese Nordi Mukiele, Nick Woltemade ha deviato il pallone nella propria porta di testa. Un’autorete che ha fatto esplodere lo stadio e aumentato la frustrazione del Newcastle, apparso incapace di reagire.

Il successo proietta il Sunderland al settimo posto in Premier League, con quattro punti di vantaggio proprio sul Newcastle, dodicesimo. Un risultato che certifica la stagione straordinaria dei neopromossi allenati da Régis Le Bris. Arrivato nell’estate 2024, il tecnico francese ha già conquistato una promozione e sta sorprendendo tutti anche nella massima serie, dopo imprese come la vittoria contro il Chelsea. Nonostante l’entusiasmo, Le Bris resta misurato: "È una vittoria meritata, che rende felici i tifosi e la regione, ma dobbiamo subito pensare alla prossima sfida". Il Sunderland sogna, con i piedi ben piantati a terra.