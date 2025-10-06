Chelsea, infortunio per Reece James: niente Inghilterra. Pescato dal City il sostituto

Il difensore del Manchester City, Nico O'Reilly, ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale inglese in seguito al forfait di Reece James. Il terzino destro del Chelsea infatti ha alzato bandiera bianca per un infortunio riportato nell'ultimo big match contro il Liverpool e in via precauzionale il club londinese ha deciso di tenerlo a casa.

Dopo la partita di Premier League, il 25enne inglese ha pubblicato su Instagram una foto che mostra una ferita sulla tibia, ed è stato escluso dalla Nazionale del ct Thomas Tuchel "dopo valutazioni mediche". O'Reilly del Manchester City passa quindi nella rappresentativa maggiore per le partite contro il Galles, in programma giovedì 9 ottobre, e contro la Lettonia (martedì 14 ottobre).

Il 20enne gioca principalmente come terzino sinistro nel Manchester City di Pep Guardiola. Cresciuto nelle giovanili del City sin dall’età di 8 anni, ha collezionato 21 presenze e segnato 5 gol nella scorsa stagione, entrando stabilmente in prima squadra. Pep Guardiola lo ha portato anche al Mondiale per Club quest’estate e ha già disputato 9 partite con gli sky blues in questa stagione.