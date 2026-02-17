Cinque giorni da incubo per il Barça. Ora Flick ha una settimana per riordinare le idee

Cinque giorni da incubo per il Barcellona. Una settimana nera che ha incrinato certezze di un gruppo che sembrava lanciatissimo; per fortuna, ora Hansi Flick ha quasi sette giorni pieni per ricompattare il gruppo in vista della sfida di domenica contro il Levante allo Spotify Camp Nou.

Il crollo è iniziato giovedì scorso, nell’andata della semifinale di Copa del Rey al Metropolitano: contro l’Atletico Madrid è arrivato un pesantissimo 4-0. Non solo il risultato, ma soprattutto le sensazioni hanno preoccupato l’ambiente blaugrana: forse il primo tempo più fragile dell’era Flick, con una squadra sfilacciata e incapace di reagire all’intensità degli uomini di Simeone. Cinque giorni dopo, a Girona, l’occasione per voltare pagina nel derby. E invece un altro colpo durissimo: sconfitta 2-1 e primato perso. La rimonta dei padroni di casa ha consegnato la vetta al Real Madrid, vittorioso sabato contro la Real Sociedad.

Il dato che inquieta è un altro: nel 2026 il Barça ha perso tre gare in trasferta. Prima la Real Sociedad il 18 gennaio, poi Atletico e Girona a febbraio. È la seconda volta in stagione che i catalani infilano due sconfitte consecutive: era già successo a ottobre, tra il k.o. in Champions contro il Chelsea e quello in Liga a Siviglia. Ora serve una reazione immediata. La corsa è ancora lunga, ma il margine d’errore si è assottigliato.