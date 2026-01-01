Il Girona vince il derby col Barça, Michel: "Partita straordinaria, la migliore dell'anno"

Impresa del Girona, che supera 2-1 il Barcellona al termine di un derby intenso e ricco di episodi controversi. Dal rigore fallito da Lamine Yamal sullo 0-0 alla rimonta firmata da Lemar e Fran Beltrán, fino alle polemiche per il contatto tra Echeverri e Koundé prima del gol decisivo. A fine gara, un raggiante Míchel analizza così il successo: "Era una vittoria di cui avevamo un bisogno enorme. Siamo in un gruppo di dieci squadre che lottano per uscire dalla zona calda: questi tre punti contro il Barça valgono molto di più. Di solito loro battono tutti".

Sull’episodio contestato del 2-1, l’allenatore è netto: "È un contrasto di gioco. Echeverri va sul pallone. Si può fischiare, certo, e se l’arbitro avesse dato fallo lo avremmo accettato. Ma se non fischia, il VAR fa bene a non intervenire. Non entra con i tacchetti, usa l’interno piede per giocare il pallone. Queste situazioni, come certi rigori per pestone, si allontanano dal calcio vero".

Míchel rivela anche un confronto con Hansi Flick: "Parlavamo proprio di quell’azione. A volte episodi simili vengono valutati in modo diverso. È una decisione da campo". Poi difende la prova dei suoi: "Ridurre tutto a un singolo episodio è ingiusto. È stata una partita straordinaria. Anche il Barça ha giocato forte, ma noi abbiamo avuto personalità. La vittoria è meritata". E sul rigore sbagliato da Yamal: "Per battere il Barça serve anche un pizzico di fortuna. È stata la nostra miglior partita stagionale".