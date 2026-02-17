Kepa fuori all'87', Arteta regala l'esordio al 19enne Setford: "Nessuno lo merita più di lui"

Scelta sorprendente ma tutt’altro che casuale. Mikel Arteta ha spiegato - se mai ce ne fosse bisogno - il motivo della sostituzione del portiere negli ultimi minuti della sfida di FA Cup contro il Wigan Athletic, vinta 4-0 dall’Arsenal.

All’87’, con il risultato ormai al sicuro, il tecnico spagnolo ha tolto Kepa Arrizabalaga - autore peraltro di alcuni interventi decisivi e non alle prese con problemi fisici . per concedere spazio al giovane Tommy Setford, 19 anni. Una mossa che ha acceso interrogativi; in passato, nel 2023, Arteta aveva lasciato intendere di aver pensato a un cambio tattico tra i pali senza però trovare il coraggio di attuarlo: "Non ho avuto il coraggio di farlo, ma posso cambiare un’ala o un attaccante per inserire un difensore e mettermi a cinque. Un giorno qualcuno lo farà e sembrerà strano, vi chiederete perché. Ma perché no? Se un altro portiere ha qualità diverse o vuoi cambiare l’inerzia della partita...".

Stavolta, però, il contesto era chiaramente differente. "È una situazione diversa rispetto a quella di cui parlavo anni fa", ha chiarito l’allenatore dei Gunners. "Tutti devono sentire di avere un’opportunità. E se c’è un giocatore che la merita per atteggiamento e per come aiuta la squadra ogni giorno, quello è Tommy". Nessuna rivoluzione tattica, dunque, ma un segnale forte allo spogliatoio: anche a risultato acquisito, l’Arsenal premia impegno e professionalità, guardando già al futuro.