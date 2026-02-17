Primo errore dal dischetto per Yamal. E il Barcellona colpisce il 24° legno in campionato

Il Barcellona si è presentato ieri a Montilivi con un solo obiettivo: battere il Girona per riprendersi la vetta della Liga, occupata dal Real Madrid. La squadra di Flick ha però trovato di fronte un avversario coriaceo e organizzato, capace di metterla in difficoltà. Uno dei momenti decisivi del derby è arrivato nei minuti finali del primo tempo, quando un fallo di Blind su Olmo ha regalato al Barça un calcio di rigore potenzialmente decisivo. A presentarsi sul dischetto è stato il giovane talento Lamine Yamal, ma la conclusione ha tradito le attese: il tiro ha centrato il palo sinistro, lasciando immobile il portiere Gazzinga, e il pallone è rimbalzato fuori, vanificando così un'occasione unica.

Si tratta del primo rigore fallito da Yamal in carriera, dopo sette trasformazioni consecutive, e contribuisce a una statistica negativa per il Barça: è il 24° legno colpito in altrettante giornate di Liga. Tra l'altro, il rigorista del Barcellona è Raphinha, che non è sembrato molto contento di cedere al compagno di squadra il tiro. Un'immagine destinata a far discutere.