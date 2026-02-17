Young Boys, l'ultimo colpo è Essende. Il congolese arriva a titolo definitivo dall'Augusta
Lo Young Boys ha annunciato l’ingaggio di Samuel Essende. L’attaccante 28enne ha firmato un contratto valido fino a giugno 2029 e rappresenta un innesto di peso per il reparto offensivo del club bernese.
Nato il 23 gennaio 1998 in Francia, Essende è nazionale della Repubblica Democratica del Congo, con 11 presenze all’attivo. Il suo percorso calcistico inizia molto presto: nel 2010, a soli 12 anni, lascia il Racing Club de France di Colombes per entrare nell’accademia del Paris Saint-Germain, dove completa la propria formazione nell’arco di otto stagioni.
L’esordio tra i professionisti arriva nel 2018 con la maglia del KAS Eupen, in Belgio. Da lì prende il via una carriera costruita tappa dopo tappa: Avranches nel Championnat National, quindi Pau e Caen in Ligue 2, prima del salto in Portogallo con il Vizela, nella massima serie, dove si mette in luce con 16 reti in 35 presenze. Nell’estate 2024 approda in Bundesliga, firmando per l'Augusta: in Germania colleziona 50 presenze e 12 gol, confermando continuità a buoni livelli.
Ora la nuova sfida in Svizzera, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento dell’attacco giallonero. Essende vestirà la maglia numero 99.
