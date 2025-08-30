Ufficiale Colpo Chelsea, ecco Garnacho dal Manchester United: affare da 46 milioni di euro

Altro colpo in entrata per il Chelsea: è ufficiale l’arrivo di Alejandro Garnacho dal Manchester United. L’esterno argentino, seguito a lungo anche dal Napoli, resta dunque in Premier League ma cambia casacca, trasferendosi a Londra per indossare la maglia dei Blues.

“Il Chelsea è lieto di confermare l’acquisto di Alejandro Garnacho dal Manchester United”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club londinese. Il giocatore ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà a Stamford Bridge fino al 2032. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo. Il Chelsea verserà circa 46 milioni di euro nelle casse dello United, con l’aggiunta di un 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Il nuovo tecnico dei Blues, Enzo Maresca, ha commentato l’arrivo del 21enne argentino, che ha già assistito dalla tribuna alla partita contro il Fulham: “So che è già qui. La sua posizione naturale è quella di esterno e io lo vedo lì”, ha dichiarato l’allenatore.

Entusiasta per questa nuova avventura, Garnacho ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Chelsea:

“È un momento incredibile per me e la mia famiglia entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di iniziare. Ho guardato la Coppa del Mondo per Club e unirmi ai campioni del mondo è speciale: siamo la squadra migliore del mondo! È fantastico essere qui e sono molto felice”.