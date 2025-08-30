Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Colpo Chelsea, ecco Garnacho dal Manchester United: affare da 46 milioni di euro

Colpo Chelsea, ecco Garnacho dal Manchester United: affare da 46 milioni di euroTUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.
Oggi alle 19:46Calcio estero
di Alessandra Stefanelli

Altro colpo in entrata per il Chelsea: è ufficiale l’arrivo di Alejandro Garnacho dal Manchester United. L’esterno argentino, seguito a lungo anche dal Napoli, resta dunque in Premier League ma cambia casacca, trasferendosi a Londra per indossare la maglia dei Blues.

“Il Chelsea è lieto di confermare l’acquisto di Alejandro Garnacho dal Manchester United”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club londinese. Il giocatore ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà a Stamford Bridge fino al 2032. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo. Il Chelsea verserà circa 46 milioni di euro nelle casse dello United, con l’aggiunta di un 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Il nuovo tecnico dei Blues, Enzo Maresca, ha commentato l’arrivo del 21enne argentino, che ha già assistito dalla tribuna alla partita contro il Fulham: “So che è già qui. La sua posizione naturale è quella di esterno e io lo vedo lì”, ha dichiarato l’allenatore.

Entusiasta per questa nuova avventura, Garnacho ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Chelsea:
“È un momento incredibile per me e la mia famiglia entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di iniziare. Ho guardato la Coppa del Mondo per Club e unirmi ai campioni del mondo è speciale: siamo la squadra migliore del mondo! È fantastico essere qui e sono molto felice”.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Chelsea, caos Jackson: il club lo richiama dopo l'infortinio di Delap, l'agente non... Chelsea, caos Jackson: il club lo richiama dopo l'infortinio di Delap, l'agente non ci sta
Chelsea, avvistato Garnacho allo stadio. Joao Pedro: "Gli diamo un caloroso benvenuto"... Chelsea, avvistato Garnacho allo stadio. Joao Pedro: "Gli diamo un caloroso benvenuto"
Infortunio Delap, il Chelsea blocca il trasferimento di Jackson al Bayern Infortunio Delap, il Chelsea blocca il trasferimento di Jackson al Bayern
Altre notizie Calcio estero
Bundesliga, il Bayern vince e vola al primo posto. Ma che sofferenza contro l'Augsburg... Bundesliga, il Bayern vince e vola al primo posto. Ma che sofferenza contro l'Augsburg
Chelsea, caos Jackson: il club lo richiama dopo l'infortinio di Delap, l'agente non... Chelsea, caos Jackson: il club lo richiama dopo l'infortinio di Delap, l'agente non ci sta
Colpo Chelsea, ecco Garnacho dal Manchester United: affare da 46 milioni di euro UfficialeColpo Chelsea, ecco Garnacho dal Manchester United: affare da 46 milioni di euro
Riecco segnali del vero Grealish: 4 assist. Moyes: "Fa la differenza, non prendo... Riecco segnali del vero Grealish: 4 assist. Moyes: "Fa la differenza, non prendo meriti"
Ligue 1, Lilla straripante: ne fa addirittura 7 al Lorient e vola al primo posto Ligue 1, Lilla straripante: ne fa addirittura 7 al Lorient e vola al primo posto
LaLiga, l'Atletico Madrid stenta ancora: solo 1-1 in casa dell'Alaves LaLiga, l'Atletico Madrid stenta ancora: solo 1-1 in casa dell'Alaves
Chelsea, avvistato Garnacho allo stadio. Joao Pedro: "Gli diamo un caloroso benvenuto"... Chelsea, avvistato Garnacho allo stadio. Joao Pedro: "Gli diamo un caloroso benvenuto"
Il Bayern Monaco vuole già la vetta: le formazioni della sfida all'Augusta, Kim ancora... Il Bayern Monaco vuole già la vetta: le formazioni della sfida all'Augusta, Kim ancora out
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
Le più lette
1 Genoa-Juventus, le probabili formazioni: triplo dubbio per sostituire Cambiaso
2 Liverpool pronto a un altro colpaccio, per Chiesa non sarà semplice ritrovare l'azzurro
3 Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
4 Inter-Udinese, le probabili formazioni: torna Calhanoglu ma Sucic trova conferme
5 Serie A, 2^ giornata LIVE: Jonathan David ancora dal 1', c'è Asllani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa League, il calendario del Bologna: debutto al Villa Park, si chiude col Maccabi Tel Aviv
Immagine top news n.1 Roma, Massara: "Soddisfatti di Dovbyk, lo scambio con Gimenez non è nemmeno partito"
Immagine top news n.2 Cutrone riprende l'Atalanta segnando all'esordio e a Parma finisce 1-1. Secondo pari per Juric
Immagine top news n.3 Europa League, il calendario della Roma: si parte da Nizza il 24 settembre, si chiude ad Atene
Immagine top news n.4 Conference League, il calendario della League Phase: date e orari della Fiorentina
Immagine top news n.5 Domani le visite mediche di Hojlund col Napoli. Le ultime sul contratto dell'attaccante
Immagine top news n.6 Donnarumma-Manchester City, ore calde: la situazione e l'intreccio con Ederson
Immagine top news n.7 Roma, ecco il terzino sinistro: Tsimikas arrivato a Ciampino, nelle prossime ore le visite
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.2 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
Immagine news podcast n.3 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
Immagine news podcast n.4 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi tra le italiane nelle prime otto in Champions League? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Orlando: "ADL si aspetta molto da Conte in Champions, adesso cresca in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Conte in Champions andrà lontano, in campionato no. Dirigenza Milan non all'altezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Zappa: "Qui per fare la nostra partita. Daremo il 110%"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Canestrelli: "Con l'Atalanta è andata bene, contro la Roma ancora più difficile"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve Cutrone in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.4 Roma, Angeliño: "Crediamo nella filosofia di Gasperini. Il mercato aperto dà tanto fastidio"
Immagine news Serie A n.5 Pisacane: "Sfidare il Napoli è un'emozione particolare, ma sono concentrato sul Cagliari"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara su Sancho: "Altro tentativo? La vicenda non ha più nulla da dire"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Entella, formazioni ufficiali: Blesa con Shpendi, Chiappella sceglie Russo dal 1'
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Artistico titolare, in mezzo c'è Candelari
Immagine news Serie B n.3 Domani SudTirol-Sampdoria, i convocati di Donati: nessuna sorpresa per i blucerchiati
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Frosinone, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia subito Joronen titolare
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, colpo in attacco: dal Palermo arriva Federico Di Francesco
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi ha il suo jolly in mezzo al campo: dall'Atalanta arriva Giovane
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Aurora Pro Patria, rinforzo a centrocampo: preso il classe 2000 Schirò
Immagine news Serie C n.2 Serie C, successi per Catania e Campobasso, il Perugia riprende il Bra nel recupero
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, ecco il rinforzo a centrocampo: firma Tessiore
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, Varela dopo il gol: "Ho vinto la C con la Reggiana e questa squadra è di pari livello"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, ecco i 23 convocati da Giuseppe Raffaele per la sfida contro il Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Colpo in prospettiva del Siracusa, dalla Fiorentina arriva il 2005 Gudelevicius
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women batte 4-1 il Valur e accede al 1° turno di qualificazione della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, 5-1 allo Sparta Praga: le giallorosse staccano il pass per il turno 3
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women vince in amichevole con l'Everton. Canzi: "Soddisfatto delle nuove"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, affondo per Lia Wälti: operazione in fase avanzata
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia non si candida per Euro '29, Morace: "Occasione mancata. Che strategia ha la FIGC?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Guagni fra le vittime del sito Phica: "Bisogna denunciare e chiedere la rimozione delle foto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…