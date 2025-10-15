Xabi Alonso esprime un desiderio: vuole Enzo Fernandez al Real, dirigenza informata

Le voci in estate sono rimaste tali, ma dall'Inghilterra e dal Portogallo cominciano a credere che possa essere una possibilità concreta. Il Real Madrid ha messo nel mirino il prossimo acquisto per potenziare il centrocampo e si tratta di Enzo Fernandez: attualmente in forza al Chelsea, il Campione del Mondo e al Mondiale per Club sarebbe stato richiesto direttamente dall'allenatore, Xabi Alonso.

Il nuovo tecnico delle merengues, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, avrebbe fatto il nome del metronomo classe 2001 direttamente alla dirigenza del club, capeggiato dal presidente Florentino Perez. Xabi Alonso lo vedrebbe come elemento imprescindibile per il suo progetto in casa Blanca e non vorrebbe lasciarselo sfuggire.

In tutto questo però andrebbe prima avviata l'eventuale trattativa. Enzo Fernandez è blindato da un contratto con il Chelsea fino al 2032, con i Blues che assicurano di essere disposti ad ascoltare offerte solo a partire da 100 milioni di euro. Intanto l'argentino ha collezionato 125 presenze con la maglia del Chelsea, con 19 gol e 24 assist. L'argentino è un perno della squadra di Maresca, che nel 2022-23 ha fatto carte false pur di averlo dopo sei mesi strepitosi al Benfica e un investimento da 121 milioni di euro.