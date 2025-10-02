Voci sul Man United? Iraola si professa felice al Bournemouth: "Del rinnovo poi parleremo"

Andoni Iraola si professa felice al Bournemouth, ma sul fronte del rinnovo contrattuale non si registrano passi avanti. Lo spagnolo, la cui reputazione è letteralmente esplosa grazie all'ottimo lavoro svolto sulla costa meridionale inglese, è finito prepotentemente al centro delle voci di mercato. Il suo nome, infatti, viene accostato a diverse panchine di prestigio, specialmente in un momento in cui la pressione su tecnici come Ruben Amorim al Manchester United sembra aumentare.

L'attuale contratto di Iraola, 43 anni, scade la prossima estate e l'allenatore ha voluto fare chiarezza sulla situazione, pur mantenendo un profilo basso. "Non ci sono cambiamenti. L'ho detto tante volte, sono molto felice qui. Ho un rapporto molto molto buono con il proprietario Bill Foley, con il direttore tecnico Simon Francis e con il presidente delle operazioni calcistiche Tiago Pinto. Quindi non c'è nessun problema".

Nonostante l'armonia, le trattative per un prolungamento non sono ancora decollate: "Parleremo, valuteremo e quando ci sarà qualcosa da annunciare lo diremo, ma non parleremo di queste cose qui", ha concluso, lasciando intendere che il suo futuro resta ancora in bilico e tutto da definire.