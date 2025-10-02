Cristiano Ronaldo ritrova il Man United? Si pensa a un'amichevole con l'Al Nassr

Cristiano Ronaldo si prepara per un emozionante ritorno a Old Trafford. No, non nel senso che il Manchester United proverà a riprenderlo, ma in una sfida amichevole che lo vedrà contrapposto al suo ex club. Dal gennaio 2023 l'asso portoghese, 40 anni, è il fulcro dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, dove è approdato a parametro zero dopo la turbolenta e non fortunata conclusione del suo secondo periodo proprio con i Red Devils. Un secondo matrimonio - dopo il primo, iconico, in cui era riuscito a vincere la Champions League - che ha lasciato l'amaro in bocca a molti.

A oltre due anni dal suo addio, CR7 è pronto a incrociare nuovamente il cammino dello United, grazie a un'iniziativa della nuova proprietà. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, Sir Jim Ratcliffe e il suo team starebbero sondando la possibilità di organizzare un'amichevole di metà stagione proprio contro la formazione saudita.

L'idea nasce anche dalle esigenze economiche e di calendario dei Red Devils. Esclusi dalle competizioni europee in questa stagione, il calendario si presenta meno fitto e la dirigenza è ansiosa di rimpinguare le casse del club. Per questo motivo - si legge - il piano prevede l'organizzazione di diverse partite amichevoli. E una trasferta in Arabia Saudita contro l'Al-Nassr, club che recentemente ha ingaggiato anche João Félix, rappresenta un'opportunità di grande richiamo, garantendo un incasso notevole e, soprattutto, il fascino del come-back di un'autentica leggenda come Cristiano Ronaldo.