Coppa del Re, il Barcellona elimina a fatica il Racing Santander. Avanti anche il Valencia
Con le vittorie di Barcellona e Valencia rispettivamente contro Racing Santander e Burgos FC vanno in archivio gli ottavi di finale di Coppa del Re. I blaugrana fanno più fatica del previsto sul campo della prima della classe della Segunda Division spagnola. Dopo un primo tempo terminato in pareggio ci pensa il solito Ferran Torres intorno all'ora di gioco a realizzare la rete del vantaggio e in pieno recupero Lamine Yamal fa il definitivo 0-2.
Stesso punteggio ma gara più facile, invece, per il Valencia, che si impone per 2-0 sul Burgos Fc, club anch'esso di Seconda divisione. Per la formazione allenata da Carlos Corberan le reti decisive portano le firme del terzino Rubo e dell'attaccante ex, tra le altre, Roma, Bologna e Torino, Sadiq Umar.
Questo il quadro degli Ottavi di finale della competizione
Deportivo La Coruna - Atletico Madrid 0-1
Racing Santander - Barcellona
Cultural Leonesa - Athletic Club 3-4
Albacete - Real Madrid 3-2
Burgos - Valencia
Real Betis - Elche 2-1
Real Sociedad - Osasuna 3-2
Alaves - Rayo Vallecano 2-0