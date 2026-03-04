Un nuovo fenomeno: che prestazione con l'Atletico, il Barça si gode il 18enne Marc Bernal

A Barcellona c'è un nuovo talento destinato a lasciare il segno. Marc Bernal, ennesimo prodotto sfornato da La Masia, ha firmato una prestazione eccezionale contro l’Atlético Madrid, in una sfida di altissimo livello. Cresciuto nella celebre cantera blaugrana, Bernal sta sfruttando l’assenza di Frenkie de Jong per consacrarsi definitivamente nel centrocampo dei catalani, mostrando qualità innate e maturità tattica sorprendente.

Schierato accanto a Pedri, Bernal ha dominato la mediana, distribuendo il gioco con intelligenza e prendendo decisioni rapide e precise. Ogni pallone che transitava dai suoi piedi aveva uno scopo chiaro: creare gioco, tagliare linee di passaggio e anticipare gli avversari. La sua presenza in campo è stata costante e incisiva, dimostrando personalità e resistenza, nonostante la fatica accumulata nel corso dei 90 minuti in una sfida che il Barcellona avrebbe dovuto vincere con 4 gol di scarto per andare ai supplementari.

Hansi Flick, nonostante l’enorme dispendio fisico, ha preferito non sostituirlo, fidandosi della sua capacità di sostenere l’impegno. La partita ha confermato che Bernal non è solo un giovane promettente, ma un centrocampista completo, capace di dettare i tempi, offrire soluzioni offensive e difensive e imporsi con autorevolezza nella zona nevralgica del campo. Il classe 2007 si candida così a diventare un pilastro del Barça del presente e del futuro, e conferma ancora una volta il valore del settore giovanile.