Simeone e i compagni ci sperano: "Griezmann resterà? Merita di giocare la finale di Coppa"

Antoine Griezmann sta vivendo un momento magico con l’Atletico Madrid: ottime prestazioni, leadership e grande feeling con compagni e tifosi. Nella semifinale di Copa del Rey contro il Barcellona, considerando andata e ritorno, è stato il migliore in campo, ma la sua presenza in finale non è ancora certa perché potrebbe decidere di trasferirsi nei prossimi giorni in MLS, dove ha raggiunto un accordo con Orlando.

Né lo staff tecnico né i compagni si sbilanciano. Simeone, visibilmente emozionato, ha elogiato il francese: "Si merita questa finale più di chiunque altro. Oggi ha corso in modo incredibile. La sua qualità e talento li manterrà sempre. Gli voglio bene, voglio il meglio per lui e spero possa giocare la finale".

Nemmeno i compagni forzano la mano. Koke sottolinea: "Speriamo che giochi la finale. È lui che deve decidere sul suo futuro. Speriamo che sia la scelta giusta per lui e per noi". Musso aggiunge quasi in tono di commiato: "Antoine ha dato tantissimo al club, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta. Io sarò sempre grato". Llorente, altro amico stretto, rispetta la scelta personale del francese: "Non sappiamo cosa deciderà, ma lo sosteniamo. È un grande amico e compagno, averlo in squadra è sempre positivo".