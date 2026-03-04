Il clan Mbappé ai ferri corti col Real: si teme che l'infortunio possa compromettere il Mondiale

Il Real Madrid è alle prese con un nuovo grattacapo dopo l’infortunio grave di Rodrygo. Il brasiliano ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, e l’infermeria del club madrileno è ormai al limite. A far discutere è sempre il caso Kylian Mbappé, fermo da settimane per un problema al ginocchio sinistro la cui natura esatta non era chiara fino a pochi giorni fa. Lunedì, il Real Madrid ha comunicato ufficialmente il suo stato: si tratta di una distorsione al ginocchio sinistro, per la quale è previsto un trattamento conservativo sotto la supervisione dei medici del club.

Nonostante ciò, i tempi di recupero restano oggetto di discussione. Secondo Cadena SER, il club spera di poterlo recuperare in circa tre settimane, giusto in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Manchester City. L’entourage del giocatore, invece, ritiene che l’infortunio sia più serio e che forzare i tempi potrebbe compromettere la preparazione in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma tra meno di 100 giorni.

L'emittente riporta le preoccupazioni della famiglia del giocatore: "Il legamento crociato posteriore sinistro è compromesso. Si parla di distorsione nel rapporto medico, ma la lesione è seria. Mbappé non può permettersi rischi: ogni giorno è fondamentale per essere pronto al Mondiale". Mbappé, da parte sua, non intende correre rischi e si concentrerà sulla guarigione completa, mentre il duello con il club continua. Resta da capire chi avrà l’ultima parola sui tempi di recupero: il francese punta al Mondiale, ma il Real Madrid vorrebbe averlo a disposizione per la sfida di Champions contro il Manchester City.