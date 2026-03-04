TMW L'addio alla Sampdoria e poi le stelle: Andrei Coubis ora è in odore di Nazionale

Sono stati sei mesi difficili per Andrei Coubis, difensore classe 2003 nativo di Milano e con origini rumene che si è rilanciato alla grande con la maglia dell'Universitatea Cluj, squadra che lo ha accolto dopo una prima parte di stagione senza minuti in campo con la maglia della Sampdoria. Un'avventura poco fruttuosa e che per il centrale è terminata senza rimpianti a gennaio, quando il club rumeno ha colto l'occasione per riportare a casa uno dei prodotti del settore giovanile del Milan più interessanti dell'ultimo quinquennio.

Oltre 100 presenze, tutte con la Primavera, l'esordio in Youth League, dove il Milan ha fatto faville, ma mai quello in Prima Squadra. La scelta del prestito alla Sampdoria sembrava poter essere la scelta giusta per un primo approccio al calcio professionistico, invece per trovare spazio Coubis ha dovuto emigrare: e la scelta ha pagato eccome. Sette presenze tra SuperLiga e Cupa Romaniei: due gol e un assist, niente male per un difensore centrale.