Barcellona eliminato ma Flick orgoglioso: "Tutti fantastici, è stata una partita incredibile"

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Copa del Rey, mostrando delusione ma anche grande orgoglio per la prestazione della squadra, capace di vincere 3-0 dopo lo 0-4 subito all'andata: "Siamo delusi, ma anche orgogliosi di quello che abbiamo visto. È stata una partita incredibile, abbiamo creato tante occasioni. Alla fine però non è successo ciò che volevamo. Dopo le due sconfitte contro Atlético e Girona abbiamo parlato molto nello spogliatoio. Credo che la squadra abbia reagito. Tutti sono stati fantastici: Bernal impressionante e Cubarsí ha giocato come uno dei migliori centrali al mondo. Questa è l’attitudine che voglio vedere".

È stata la miglior partita stagionale?

"Andiamo passo dopo passo. Il cammino è ancora lungo, sia in Liga sia in Champions. Ora dobbiamo concentrarci su Bilbao e Newcastle, due squadre fortissime. Posso solo dire che sono orgoglioso dei miei giocatori".

L’impegno può pesare? Come stanno Koundé e Balde?

"Sono fuori, non so ancora esattamente cosa abbiano. I ragazzi hanno dato più del 100%, è stato incredibile. I tifosi sono andati via contenti, anche se delusi per il risultato, ma hanno visto una grande squadra".

Il rischio con Pedri?

"Avevo pensato di sostituirlo, ma avevamo bisogno di lui. Abbiamo corso un rischio, ma per fortuna non è successo nulla e sta bene".

La risposta difensiva?

"Sì, abbiamo fatto un passo avanti. Dobbiamo mantenere questo livello in ogni partita. Ora serve recuperare bene, alimentarci nel modo giusto e prepararci al prossimo impegno".