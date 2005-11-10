Germania, i convocati di Klopp per la Nations League: torna Fullkrug, tre i volti nuovi

Dopo gli esperimenti della lunga sosta internazionale di fine settembre e inizio ottobre, Jurgen Klopp torna alle certezze. Il commissario tecnico della Germania ha diramato le convocazioni per i prossimi due impegni della Nazionale, proponendo una lista più "classica" e inserendo anche alcune novità.

La sorpresa più interessante riguarda Niclas Fullkrug. L'attaccante del Werder Brema si è guadagnato una nuova occasione grazie a un avvio di stagione straordinario: otto gol nelle prime nove partite di Bundesliga, numeri che hanno convinto Klopp a puntare ancora su di lui nonostante i 33 anni. Tra le conferme c'è Said El Mala: il talento del Colonia era già stato convocato a ottobre e aveva trovato spazio, seppur per pochi minuti, nelle sfide contro Serbia e Grecia. Klopp ha inoltre premiato tre nuovi volti: Wael Mohya del Borussia Mönchengladbach, Brajan Gruda del Lipsia e Finn Jeltsch dello Stoccarda.

La Germania affronterà la Serbia in trasferta venerdì 13 novembre in Nations League, prima della sfida contro l'Olanda a Berlino lunedì 16 novembre.

Portieri: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Difensori: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Centrocampisti: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Attaccanti: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz