La famiglia di De Miguel ringrazia per la vicinanza: "Ora abbiamo bisogno di serenità"

La famiglia di Jesus de Miguel ha deciso di rompere il silenzio con un commosso comunicato per ringraziare tutti coloro che hanno manifestato vicinanza dopo la tragica scomparsa del calciatore. Attraverso una nota diffusa dal rappresentante del giocatore, Manuel Hernández, i familiari hanno espresso profonda gratitudine per i messaggi, le telefonate e le numerose dimostrazioni di affetto ricevute dal mondo del calcio e non solo: "Non abbiamo parole sufficienti per ringraziare per ogni messaggio, ogni chiamata e ogni gesto di affetto che ci sta arrivando", si legge nel comunicato. Un pensiero rivolto a compagni di squadra, amici, tifosi e club che hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento di enorme dolore.

La famiglia ha poi sottolineato quanto sia stato importante scoprire l'impronta lasciata da Jesús nella vita di tante persone: "Sentire così tanto affetto nei suoi confronti e rendersi conto del segno che ha lasciato in così tante persone è qualcosa che porteremo sempre con noi". Accanto ai ringraziamenti, arriva anche un appello al rispetto della sfera privata. I familiari chiedono infatti che venga tutelata la loro intimità e quella di tutte le persone che li stanno accompagnando in questi giorni difficili. "Abbiamo bisogno di vivere questo lutto con la serenità che una situazione del genere richiede", spiegano, pur ribadendo la riconoscenza per l'ondata di vicinanza ricevuta.

Il messaggio si chiude con un ricordo carico di emozione: "Jesús lascia un vuoto impossibile da colmare, ma anche un ricordo immenso in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere un tratto di vita con lui. Grazie per avergli voluto bene, per ricordarlo e per esserci vicini".