Rinnovo e jackpot, Harry Kane quasi raddoppia lo stipendio: da 14 a 25 milioni

Harry Kane e il Bayern Monaco ancora insieme. Dopo la conquista del Pallone d'Oro 2026, l'attaccante inglese ha firmato il rinnovo con il club bavarese fino all'estate del 2029, prolungando di due anni un legame nato nel 2023.

Il nuovo contratto porta anche un riconoscimento economico: secondo le indiscrezioni di Sky Sport DE, l'inglese passerà da uno stipendio di circa 14 milioni di euro a stagione a oltre 25 milioni, entrando nella fascia dei calciatori più pagati al mondo. Del resto, il rendimento ha giustificato ogni investimento. In tre stagioni con il Bayern, Kane ha segnato 156 gol in 161 partite ufficiali, conquistando due Bundesliga, una Coppa di Germania e due Supercoppe nazionali. Ha inoltre vinto per tre volte la classifica marcatori del campionato tedesco e per due volte la Scarpa d'Oro europea.

Il dato più impressionante riguarda la velocità con cui ha raggiunto quota 100 gol in Bundesliga: appena 98 presenze, un record assoluto nella storia del campionato tedesco. Numeri che hanno cancellato il vecchio interrogativo sulla sua carriera, quello di un fuoriclasse senza grandi titoli in bacheca. A Monaco, Kane ha trovato il contesto ideale per completarsi: non solo finalizzatore, ma leader tecnico e punto di riferimento dello spogliatoio. Il Pallone d'Oro ha certificato questa trasformazione, ma resta un grande obiettivo ancora da raggiungere: la Champions League.