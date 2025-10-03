Crisi Nizza, 14 partite senza vincere in Europa: Haise risponde così in conferenza stampa

Prosegue il momento nero del Nizza nelle competizioni internazionali. Con la sconfitta per 2-1 incassata a Istanbul contro il Fenerbahçe nella seconda giornata di Europa League, gli Aiglons hanno esteso a ben 14 partite la loro striscia senza successi in Europa. L'ultima vittoria risale addirittura al 16 marzo 2023, quando la squadra allora guidata da Didier Digard superò lo Sheriff Tiraspol 3-1, raggiungendo i quarti di finale di Conference League.

Il club rimane ora fermo a zero punti nel Fase Campionato di Europa League, alimentando i fantasmi della scorsa stagione, chiusa al 35° posto su 36 squadre con soli tre punti. In Turchia, la squadra di Franck Haise non ha offerto la peggiore prestazione, ma è apparsa troppo ingenua e imprecisa per ambire a un risultato diverso. L'allenatore, pur difendendo lo spirito dei suoi, ha sottolineato i limiti tecnici: "In questo tipo di partite serve molta più precisione tecnica per conquistare punti. Lo spirito era piuttosto buono, ma a questo livello serve più precisione".

Haise non si arrende: "Non cambia nulla, voglio che vinciamo la nostra prima partita in Europa League... Giocheremo sempre questa competizione al massimo, con le nostre armi. Sono deluso dal fatto che non stiamo facendo meglio a livello tecnico, ma sarò sempre con loro quando daranno il massimo". Il tecnico è convinto che il gruppo abbia le carte in regola per "ribaltare" la serie negativa, ma avverte: "Nessuno ci farà regali". Ora testa al derby contro il Monaco, ma l'Europa resta una ferita aperta.