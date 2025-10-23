"Non sarei al Liverpool senza il Francoforte": Ekitiké ricorda le sue origini 3 mesi dopo

Tre mesi esatti dopo il suo trasferimento ufficiale dall'Eintracht Francoforte al Liverpool, Hugo Ekitiké ha indossato i panni da giustiziere e nel primo confronto stagionale contro la sua ex squadra ha avuto il sangue freddo per punirla. Di più, perché il centravanti francese ha fatto scattare la rimonta feroce dei Reds fuori casa e hanno letteralmente travolto i tedeschi per 5-1. "È stata una grande emozione (tornare a Francoforte, ndr). È stato qualcosa di speciale tornare a casa", ha confidato il 23enne, per l'occasione, ai microfoni di TNT Sports.

"Vincere e segnare il mio primo gol in Champions League qui è stato importante. Sono rimasto calmo e tranquillo. Sapevo che sarebbe arrivato e avrebbe aperto le gambe (il portiere, ndr), così ho messo la palla in mezzo alle gambe ed è andata bene", ha aggiunto Ekitike. Quanto invece alla prima gara da titolare insieme ad Isak in attacco: “Penso che sia andata bene. Possiamo migliorare insieme, lui è un giocatore molto forte. Dobbiamo lavorare insieme e trovare una buona intesa".

Su come abbia fatto ad ambientarsi così rapidamente tra i Reds, con 6 gol e 1 assist in 12 partite ufficiali tra tutte le competizioni: "Ho compagni di squadra e membri dello staff fantastici, e amo la mia vita qui. Spero di poter continuare così, perché nel calcio è importante la costanza. Mi sento davvero bene, loro mi hanno aiutato molto, per questo sono tranquillo e faccio il mio lavoro". Non è passata inosservata, infine, la mancata esultanza per il gol dell'ex: "Ho un grande rispetto per il Francoforte. Mi hanno reso il giocatore che sono e non sarei qui se non fossi passato da lì. Sono rispettoso e grato per tutto quello che hanno fatto per me".