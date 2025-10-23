Bayern Monaco, grandi notizie: Musiala torna ad allenarsi 110 giorni dopo l'infortunio

Jamal Musiala torna ad allenarsi per la prima volta in campo dopo il suo infortunio. Il talentuoso trequartista tedesco, prodotto pregiato delle giovanili del Bayern Monaco, è guarito dalla frattura al perone rimediata nel bel mezzo del Mondiale per Club lo scorso luglio e oggi, 110 giorni dopo, ha rimesso piede sul terreno di gioco. Nel centro sportivo dei bavaresi, per unirsi al gruppo di Vincent Kompany. "Prima volta che ritorno in campo, è bello. Step by step", racconta brevemente ai canali ufficiali del club tedesco. "È davvero bello. L'energia, solo ad essere sul campo (senza giocare, ndr). Sono felice".

Sì, ma quando tornerà a giocare una partita ufficiale? Secondo quanto appurato da Sky Sports DE, Musiala vorrebbe già nel mese di dicembre tornare a giocare alcune partite con il Bayern. A dicembre, i bavaresi affronteranno lo Stoccarda (in trasferta), lo Sporting, il Magonza e per finire l’Heidenheim fuori casa.

Il direttore sportivo Christoph Freund, però, dopo il 4-0 del Bayern contro il Brugge di ieri sera in Champions League non ha voluto sbilanciarsi sui tempi di recupero di Musiala: "Ci vorrà ancora un po’ di tempo. Ma sta andando avanti, la situazione è positiva. Può già caricare completamente il piede". E il 22enne, dal canto suo, non vede l'ora di tornare: "Fondamentalmente, un infortunio del genere è anche un’opportunità per conoscere meglio il proprio corpo e fare esperienza. Si tratta di usare le battute d’arresto per tornare più forte. Durante un infortunio si imparano molte cose. Mi rendo conto, ad esempio, di quanto mi diverta normalmente e di quanto ami il calcio".