Dal carcere al campo... con la cavigliera elettronica. Yuri si gioca la promozione in B brasiliana

Yuri de Carvalho da Silva, attaccante del Goytacaz, è pronto a giocarsi la possibilità di diventare campione della Serie B2 del Campeonato Carioca nonostante una storia personale controversa. Arrestato nel 2018 per traffico di droga, Yuri ha scontato sette anni di detenzione nel Centro di Detenzione Dalton Crespo de Castro, prima di ottenere a maggio 2025 un regime carcerario meno restrittivo che gli permette di allenarsi e partecipare alle partite, sotto il costante controllo di una cavigliera elettronica.

Domenica scorsa, durante la finale di andata contro il Macaé, l’attaccante è subentrato a 25 minuti dalla fine del secondo tempo, con la fascia elettronica visibile sulla gamba sinistra, opportunamente coperta. Yuri non ha ancora segnato nella stagione, ma la sua presenza in campo rappresenta molto più di un semplice dato sportivo: è il simbolo di reinserimento e di seconda possibilità attraverso lo sport.

Il club non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione, mentre la Federazione di calcio dello Stato di Rio de Janeiro (FERJ) ha chiarito che il calcio deve svolgere anche un ruolo sociale, promuovendo inclusione e riabilitazione. La Federazione ha inoltre annunciato che verificherà eventuali vincoli legali alla partecipazione di atleti con dispositivi di monitoraggio giudiziario, per evitare interpretazioni errate della legge. La finale di ritorno si giocherà domenica 7 dicembre e Yuri sarà nuovamente a disposizione del Goytacaz. Al di là del risultato, la sua presenza in campo racconta una storia di redenzione, mostrando come lo sport possa offrire opportunità di riscatto anche a chi ha affrontato momenti di grande difficoltà.