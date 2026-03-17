Carragher attacca Vicario (e Kinsky): "Il Tottenham non ha uno specialista tra i pali"

Non c'è pace per i portieri al Tottenham. Tornato in porta dopo la pausa di un quarto d'ora contro l'Atlético Madrid, Guglielmo Vicario ha difeso i pali degli Spurs ad Anfield sin dal primo minuto. La partita, terminata 1-1, ha visto i reds andare in vantaggio grazie a una punizione di Dominik Szoboszlai. Conclusione sulla quale effettivamente il portiere italiano non è stato irreprensibile.

Jamie Carragher, bandiera del Liverpool e oggi apprezzato commentatore in patria, ha criticato così Vicario: "Non vediamo abbastanza gol su calcio di punizione diretto ultimamente, ma non c'è dubbio che il Liverpool abbia uno specialista dei calci di punizione. Ma vi dico una cosa, il Tottenham non ha uno specialista tra i pali. Non era molto lontano dal centro della porta. Doveva parare. È terribile, assolutamente scioccante da parte del portiere. Il Tottenham ha grossi problemi tra i pali".

Vicario, 29 anni, non sta vivendo una stagione fortunata, come del resto tutto il Tottenham. Nelle settimane scorse la Premier League attraverso i propri canali social lo aveva preso in giro con un video che mostrava alcuni suoi errori. Una cosa che ha mandato su tutte le furie il club e costretto la stessa Premier League a rimuovere il video. Tuttavia, queste prestazioni hanno portato Igor Tudor a escluderlo dalla partita contro l'Atlético, col tecnico croato che gli ha preferito Antonin Kinsky. Prima che il portiere ceco subisse tre reti in un quarto d'ora, due dei quali su gravi errori suoi.