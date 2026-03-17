Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carragher attacca Vicario (e Kinsky): "Il Tottenham non ha uno specialista tra i pali"

Carragher attacca Vicario (e Kinsky): "Il Tottenham non ha uno specialista tra i pali"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:38Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Non c'è pace per i portieri al Tottenham. Tornato in porta dopo la pausa di un quarto d'ora contro l'Atlético Madrid, Guglielmo Vicario ha difeso i pali degli Spurs ad Anfield sin dal primo minuto. La partita, terminata 1-1, ha visto i reds andare in vantaggio grazie a una punizione di Dominik Szoboszlai. Conclusione sulla quale effettivamente il portiere italiano non è stato irreprensibile.

Jamie Carragher, bandiera del Liverpool e oggi apprezzato commentatore in patria, ha criticato così Vicario: "Non vediamo abbastanza gol su calcio di punizione diretto ultimamente, ma non c'è dubbio che il Liverpool abbia uno specialista dei calci di punizione. Ma vi dico una cosa, il Tottenham non ha uno specialista tra i pali. Non era molto lontano dal centro della porta. Doveva parare. È terribile, assolutamente scioccante da parte del portiere. Il Tottenham ha grossi problemi tra i pali".

Vicario, 29 anni, non sta vivendo una stagione fortunata, come del resto tutto il Tottenham. Nelle settimane scorse la Premier League attraverso i propri canali social lo aveva preso in giro con un video che mostrava alcuni suoi errori. Una cosa che ha mandato su tutte le furie il club e costretto la stessa Premier League a rimuovere il video. Tuttavia, queste prestazioni hanno portato Igor Tudor a escluderlo dalla partita contro l'Atlético, col tecnico croato che gli ha preferito Antonin Kinsky. Prima che il portiere ceco subisse tre reti in un quarto d'ora, due dei quali su gravi errori suoi.

Articoli correlati
Carragher scettico: "Rosenior non avrà lo stesso impatto dei suoi predecessori al... Carragher scettico: "Rosenior non avrà lo stesso impatto dei suoi predecessori al Chelsea"
Carragher su Maresca: "Quando esci allo scoperto e attacchi così la proprietà, è... Carragher su Maresca: "Quando esci allo scoperto e attacchi così la proprietà, è un problema"
Carragher sentenzia: "Maresca non sarà l'allenatore del Chelsea la prossima stagione"... Carragher sentenzia: "Maresca non sarà l'allenatore del Chelsea la prossima stagione"
Altre notizie Calcio estero
Tottenham in crisi, Van de Ven: "Frustrante sentire che a noi non importa più niente"... Tottenham in crisi, Van de Ven: "Frustrante sentire che a noi non importa più niente"
Carragher attacca Vicario (e Kinsky): "Il Tottenham non ha uno specialista tra i... Carragher attacca Vicario (e Kinsky): "Il Tottenham non ha uno specialista tra i pali"
Il Bayern omaggia Trapattoni: "Auguri, maestro". Storica la sua conferenza stampa... Il Bayern omaggia Trapattoni: "Auguri, maestro". Storica la sua conferenza stampa
"Pensano sarà una passeggiata, ma noi siamo il Real": il video ipnotico della 15ª... "Pensano sarà una passeggiata, ma noi siamo il Real": il video ipnotico della 15ª Champions
Terremoto dirigenziale al Borussia Dortmund: niente rinnovo per CEO e direttore sportivo... Terremoto dirigenziale al Borussia Dortmund: niente rinnovo per CEO e direttore sportivo
Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: "Auspichiamo che tutti rispettino il calendario.... Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: "Auspichiamo che tutti rispettino il calendario. Iran compreso"
Ungheria, i convocati di Marco Rossi per marzo: Balogh presente, due big del Liverpool... Ungheria, i convocati di Marco Rossi per marzo: Balogh presente, due big del Liverpool
Flick svela: "Non vado da nessun'altra parte. Il Barcellona sarà il mio ultimo lavoro"... Flick svela: "Non vado da nessun'altra parte. Il Barcellona sarà il mio ultimo lavoro"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine top news n.1 Rosso a Wesley in Como-Roma, Tommasi a Open VAR: "Il contatto è fra il suo ginocchio e Diao"
Immagine top news n.2 Inter-Atalanta, Tommasi a Open VAR: "Su Frattesi era rigore. Regolare il gol di Krstovic"
Immagine top news n.3 Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli
Immagine top news n.4 Stop a Open VAR e alle proteste dei dirigenti: pronta la rivoluzione degli arbitri in Serie A
Immagine top news n.5 Milan, stop al rinnovo di Leao. Non c'è nessun club interessato, solo uno l'estate scorsa
Immagine top news n.6 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Fiorentina, la svolta nella gara crocevia. Cremonese nei guai e Nicola rischia la panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pancaro: "Scudetto, Milan e Napoli non ci credono. Milan, Leao ha illuso"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cucciari: "Champions, lotta ancora apertissima. E su Leao invece dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Ravezzani: "Leao? Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pancaro: "Scudetto, Milan e Napoli non ci credono. Milan, Leao ha illuso"
Immagine news Serie A n.2 Letterio Pino: "Ecco come ho scoperto Icardi. Senza l'intuito di Pecini la storia sarebbe stata diversa"
Immagine news Serie A n.3 Vigilia Champions, ottime notizie per l'Atalanta (e per l'Italia). Raspadori è tornato in gruppo
Immagine news Serie A n.4 Bayern Monaco, Bischof: "Andata? Non cambierà nulla. Mi faccio trovare pronto"
Immagine news Serie A n.5 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine news Serie A n.6 A Fabregas il Premio Bearzot: annunciato anche premio alla carriera per Capello
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, arriva l'ok della FIGC per Cole. L'inglese questa sera sarà in panchina
Immagine news Serie B n.2 La Lega B accoglie la prima promossa dalla Serie C: "Benvenuto Lanerossi Vicenza"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, problemi per Mesure. Il vice di Cole è ancora bloccato dal Chelsea
Immagine news Serie B n.4 Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"
Immagine news Serie B n.5 Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Begic e la scelta vincente di andare alla Sampdoria: arriva la prima chiamata della Slovenia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Braida: "Non dobbiamo illuderci, Arezzo e Ascoli lontane. Prepariamo i play off"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza in Serie B, Roberto Baggio sui social: "Complimenti ragazzi. Forza Lane"
Immagine news Serie C n.3 Sacchi per Ravenna-Livorno, D'Eusiano per il Benevento. Gli arbitri della 33ª di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Il Ravenna blinda il suo 'ministro della difesa': Esposito ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Vicenza in Serie B, quale futuro per Stuckler? Molto dipenderà dal destino della Cremonese
Immagine news Serie C n.6 Rosso e il futuro: "Vorrei coinvolgere gli imprenditori locali. Il Vicenza è di tutta la città"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?