Flick svela: "Non vado da nessun'altra parte. Il Barcellona sarà il mio ultimo lavoro"

L'andata al St. James' Park è finita 1-1, con un gol in extremis di Lamine Yamal su rigore dopo una partita letteralmente sotto il controllo del Newcastle, ai danni di un Barcellona in difficoltà e alle strette. Hansi Flick, tecnico blaugrana, ha parlato in conferenza stampa e presentato la sfida in programma mercoledì al Camp Nou: "Mi aspetto una partita diversa; sanno pressare alti e difendono bene. Sarà un match duro, l'ho detto chiaramente ai giocatori. Bisognerà disputare una gara perfetta e ci proveremo".

Le dichiarazioni del presidente Joan Laporta sono rimbalzate ai giornalisti presenti in sala stampa, che hanno domandato del rinnovo contrattuale con il club catalano fino al 2028 e solo da annunciare: "Credo non sia il momento di parlarne; domani c'è una partita importante per il club e per il nostro futuro. Sono molto felice qui, ma devo parlarne con la mia famiglia. C'è tempo". Ma al secondo tentativo di un altro reporter, Flick ha aggiunto: "Credo sia chiaro che mi piace lavorare qui, ma mi piace essere indipendente; ho una splendida famiglia e ricevo molto supporto".

Concludendo: "Ma questo è il calcio e io cerco di dare il massimo per la squadra... però vedremo. C'è tempo". Con un'anticipazione importante sul futuro da allenatore e la sua carriera: "Non penso di andare da nessun'altra parte. Sarà il mio ultimo lavoro e questo mi rende felice". Dunque, sarà Barcellona fino alla fine dei giorni da tecnico per Flick.