Dopo Saliba un altro difensore può rinnovare: l'Arsenal è a colloqui con Jurrien Timber
In casa Arsenal, dopo l'annuncio ufficiale nei giorni scorsi del rinnovo di William Saliba, c'è un altro difensore in odore di prolungamento, ossia Jurrien Timber. Come infatti rivelato da BBC Sport, Arteta è rimasto piacevolmente colpito dall'inizio di stagione del calciatore olandese e per questo vorrebbe blindarlo a Londra.
I colloqui sono ancora in una fase iniziale, ma tutte le parti sono intenzionate a raggiungere un accordo per estendere la sua permanenza nel club oltre la scadenza del contratto attuale, nel 2028. Il ventiquattrenne è arrivato dall'Ajax con un accordo del valore di 34,4 milioni di sterline nell'estate del 2023, ma la sua prima stagione all'Emirates è stata rovinata da un infortunio al legamento crociato anteriore subito nella partita di apertura della stagione contro il Nottingham Forest.
Il club è anche in trattativa con Bukayo Saka per un nuovo contratto a lungo termine, nell'ottimismo che la stella inglese firmerà presto.