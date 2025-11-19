Lo Stoccarda riparte dal Signal Iduna Park. Chabot: "Sempre speciale giocare a Dortmund"

Il difensore dello Stoccarda Jeff Chabot è intervenuto ai microfoni ufficiali del club, iniziando da una considerazione sulla ripresa del campionato: "C'è una vera gioia durante gli allenamenti, l'atmosfera è fantastica. I giocatori della nazionale stanno rientrando dalle partite internazionali e stanno riprendendo gli allenamenti. Insieme, ci stiamo preparando per la prossima sfida della Bundesliga e per la prossima sessione di allenamento in generale. Sappiamo di cosa siamo capaci e vogliamo consolidare i nostri recenti risultati".

Sul prossimo match contro il Borussia Dortmund

"Non c'è bisogno di motivazioni particolari per le partite contro il BVB. È sempre speciale giocare a Dortmund, e idealmente, offrire una prestazione davvero buona e una partita emozionante. Ci siamo riusciti molto bene la scorsa stagione. Sono sicuro che molti tifosi dello Stoccarda saranno di nuovo a Dortmund per sostenerci".

Sul calendario che attende lo Stoccarda

"Molto semplicemente: salute e concentrazione. Se tutti i ragazzi rimangono in forma e concentrati, allora abbiamo una comunità forte, una squadra davvero forte e costantemente ottime opzioni e piani per ogni partita. Ciò che ci distingue è che ci sosteniamo a vicenda e lavoriamo insieme l'uno per l'altro. Questo è esattamente ciò che dobbiamo dimostrare nel tratto finale dell'anno. Ci aspettano sfide entusiasmanti, in cui vogliamo dimostrare ancora una volta la nostra qualità".