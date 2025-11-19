Leonardo torna sull'addio di Mbappé: "Voleva già andare al Real nel 2021. Lo avrei ceduto"

Il dirigente sportivo Leonardo, che ha lavorato a lungo al PSG, ha concesso un'intervista a RMC Sport, parlando così di Luis Enrique e suggerendo anche un'alternativa allo spagnolo: "Lucho è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un'estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina".

Il PSG ha vinto nell'anno in cui ha ceduto Mbappe.

"Ma se non spendi non vinci. Se guardi chi vince la Champions, sono i club più ricchi. E per noi, all'inizio, l'obiettivo non era di vincere la Champions, ma di essere subito competitivi. È quello che abbiamo fatto. Per Ibrahimovic e Thiago Silva spendemmo solo una settantina di milioni, e non guadagnavano molto più di prima".

Il vero cambiamento ci fu con Messi, Neymar e Mbappé.

"Ma anche il calcio era cambiato, come la comunicazione. Oggi i giocatori guadagnano di più con i diritti di immagine che di stipendio. Basta vedere il numero di follower. Allora magari certi giocatori non vanno presi, anche se poi dipende dalle opportunità. Già nel 2021 Neymar e Mbappé volevano andarsene. Kylian voleva andare al Real Madrid. Li avrei lasciati andare e alle giuste condizioni. Il club preferì tenerli, c'era il Mondiale in Qatar: il brasiliano avrebbe potuto fare di più, Messi venne a parametro zero per lo stesso stipendio che prendeva al Barcellona".