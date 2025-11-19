Aveva diffuso un video hot con minori: Schjelderup condannato a 14 giorni di reclusione

Andreas Schjelderup, attaccante del Benfica, è stato condannato in Danimarca a 14 giorni di reclusione con pena sospesa e a un anno di libertà vigilata per aver diffuso un video a contenuto sessuale in cui comparivano dei minori. Il giocatore, 21 anni, ha riconosciuto la propria responsabilità e ha spiegato di aver compiuto “uno scherzo di pessimo gusto”, del quale si è detto profondamente pentito.

Davanti al tribunale di Copenaghen, l’ex talento del Nordsjaelland ha ammesso di aver inoltrato tramite Snapchat un filmato di 27 secondi che ritraeva minorenni in situazioni esplicite. Come riportato dal quotidiano Verdens Gang, il video era stato inviato a quattro amici. La corte ha optato per una pena più leggera rispetto a quella proposta dai pubblici ministeri, che avevano richiesto 20 giorni di carcere effettivo.

Durante il procedimento, Schjelderup ha ribadito il proprio rammarico, raccontando di aver cancellato immediatamente il video dopo che un conoscente gli aveva fatto notare la gravità della condivisione. Nonostante la vicenda giudiziaria, il calciatore era regolarmente in panchina domenica a San Siro, quando la Norvegia ha battuto l’Italia per 4-1, ottenendo la qualificazione ai Mondiali 2026.