Doppietta all'esordio con la Francia, come Zidane. Poi l'oblio: che fine ha fatto Martin?

Il 7 giugno 2011 rimarrà per sempre nella memoria di Marvin Martin. All’età di 23 anni, il centrocampista del Sochaux esordiva con la Francia in amichevole contro l’Ucraina (1-4), entrando al 76’ e firmando due gol e un assist. Un debutto esplosivo che fece immediatamente scattare paragoni con Zinedine Zidane, autore anch’egli di una doppietta al debutto nel 1994 contro la Repubblica Ceca.

Ospite a Génération After su RMC, Martin ha raccontato quei momenti con emozione: "C’era totale fiducia, ero circondato da grandi giocatori. Volevo solo dimostrare il mio valore, senza alcuna pressione. È stato il mio momento, indimenticabile". Il giovane talento portava una ventata di freschezza nella nazionale francese, un anno dopo il fallimento del mondiale sudafricano, ma il successo immediato generò anche aspettative enormi. La stampa lo elogiava sostenendo che fosse "meglio di Zidane", mentre Karim Benzema lo paragonava a Iniesta. Martin riflette su quel periodo: "Giocare accanto a talenti come Karim e Samir (Nasri) ti costringe a dare il massimo. Ero felice, zero pressione, solo piacere di giocare".

Tuttavia, l’improvvisa attenzione del pubblico e dei media cambiò le carte in tavola. "L’attesa non è più la stessa. Non ero abituato a essere giudicato sui gol, io ero un centrocampista. Avrei dovuto comunicare meglio, forse parlare di più con la stampa", ammette Martin. Dopo quell’esordio brillante, Martin partecipò all’Euro 2012 e fu trasferito al Lilla per 10 milioni di euro. Ma in nazionale le reti non arrivarono più: la sua ultima presenza risale al 15 agosto 2012, nella prima partita di Didier Deschamps come CT contro l’Uruguay (0-0). Un debutto da sogno, seguito da una carriera in cui la pressione e le aspettative hanno spesso pesato quanto il talento.