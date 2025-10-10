Mateta: "La maglia dento i pantaloncini? Lo faccio per divertimento, è il mio marchio"

Convocato per la prima volta da Didier Deschamps per le qualificazioni mondiali di ottobre, Jean-Philippe Mateta è il volto nuovo di una Francia che guarda anche all’originalità. L’attaccante del Crystal Palace, 28 anni, si è distinto non solo per i gol ma per una curiosa abitudine: gioca sempre con la maglia infilata nei pantaloncini, come si usava un tempo.

"Non ricordo la prima volta che l’ho fatto, ma al Crystal Palace è successo contro il Nottingham Forest”, ha raccontato al quotidiano L’Équipe. "I miei compagni ridevano a crepapelle. È diventato un po’ il mio marchio di fabbrica, lo faccio per divertimento". Tutto è nato da una battuta con il compagno Jordan Ayew, che gli ha raccontato dei tempi della Châteauroux, quando indossare la maglia dentro i pantaloncini era obbligatorio. "Gli ho detto: ‘Ok, lo rifaccio se ti piace’. È nato così, e ormai è rimasto".

A Londra, Mateta è diventato il punto di riferimento offensivo di un Palace che sta vivendo la miglior fase della sua storia, con un successo in FA Cup e la prima qualificazione europea. Dopo l’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Thierry Henry, ora è pronto a debuttare con i grandi contro l’Azerbaigian o l’Islanda.