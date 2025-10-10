Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giroud: "Griezmann deluso dopo l'Europeo. Omaggio? Ne avrà uno tutto suo, se lo merita"

Giroud: "Griezmann deluso dopo l'Europeo. Omaggio? Ne avrà uno tutto suo, se lo merita"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:26Calcio estero
Michele Pavese

Olivier Giroud ha parlato anche della fine dell’avventura di Antoine Griezmann con la nazionale francese. Amico e compagno di lunga data dell’attaccante dell’Atletico Madrid, l’attuale bomber del Lilla ha voluto chiarire alcuni punti rimasti in sospeso dopo l’addio del numero 7.

"Non c’è stato alcun problema con Didier Deschamps o con la Federazione”, ha assicurato Giroud nella sua intervista a RMC, aggiungendo però che Griezmann "ha provato una certa delusione dopo l’Europeo 2024". L’attaccante, che ha chiuso la carriera in nazionale con 137 presenze e 44 gol, aveva annunciato il suo ritiro alla fine del 2024, senza ricevere un tributo ufficiale come accaduto a Giroud nello scorso marzo allo Stade de France.

"Non lo hanno omaggiato insieme a me perché avrà il suo momento”, ha rivelato il 39enne. “Mi hanno confermato che avrà un omaggio tutto suo. È giusto così: Grizi lo merita pienamente". Giroud, tornato protagonista con il Lilla, ha poi ricordato il proprio percorso con la nazionale, segnato da momenti di gloria ma anche da critiche e panchine pesanti. "Anch’io ho vissuto periodi difficili, ma ho sempre accettato le scelte del mister. Antoine, forse, ha faticato un po’ di più", ha ammesso. Nonostante un epilogo amaro, Giroud ha voluto ribadire la grandezza del compagno di squadra: "Griezmann avrà il suo nome nel Hall of Fame dei Bleus. È stato un giocatore fondamentale, un leader, uno di quelli che hanno lasciato un segno profondo nella storia della Francia".

Articoli correlati
Griezmann fa 200 con l'Atletico: "Nessuna rivincita, sono orgoglioso. Non è stato... Griezmann fa 200 con l'Atletico: "Nessuna rivincita, sono orgoglioso. Non è stato facile"
Griezmann entra nella leggenda: 200 gol con l’Atletico Madrid e maglia celebrativa... Griezmann entra nella leggenda: 200 gol con l’Atletico Madrid e maglia celebrativa
Atletico, Griezmann è un caso: da Maiorca... a Maiorca, il francese a secco da 232... Atletico, Griezmann è un caso: da Maiorca... a Maiorca, il francese a secco da 232 giorni
Altre notizie Calcio estero
Szczesny difende Yamal: "Ama godersi la vita, non c'è nulla di male. Li avete avuti... Szczesny difende Yamal: "Ama godersi la vita, non c'è nulla di male. Li avete avuti 18 anni?"
Il Tottenham pensa anche al futuro: occhi su Schade, il fattore Frank può incidere... Il Tottenham pensa anche al futuro: occhi su Schade, il fattore Frank può incidere
Il Mondiale 2034 si potrebbe svolgere nel 2035: l'idea della FIFA e il fattore Ramadan... Il Mondiale 2034 si potrebbe svolgere nel 2035: l'idea della FIFA e il fattore Ramadan
Giroud: "Griezmann deluso dopo l'Europeo. Omaggio? Ne avrà uno tutto suo, se lo merita"... Giroud: "Griezmann deluso dopo l'Europeo. Omaggio? Ne avrà uno tutto suo, se lo merita"
Caso Pogba,Boubacar Camara presto libero, ma indosserà il braccialetto elettronico... Caso Pogba,Boubacar Camara presto libero, ma indosserà il braccialetto elettronico
Real attento ai possibili parametri zero in difesa: tre big potrebbero rinforzare... Real attento ai possibili parametri zero in difesa: tre big potrebbero rinforzare la rosa
La Germania ha bisogno di un numero uno di spessore. E se Neuer ci ripensasse? La Germania ha bisogno di un numero uno di spessore. E se Neuer ci ripensasse?
Bruno Fernandes occasione di mercato? I club sauditi continuano a tentare il portoghese... Bruno Fernandes occasione di mercato? I club sauditi continuano a tentare il portoghese
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
4 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.1 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.2 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.3 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.4 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.5 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.6 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.7 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Immagine news Serie A n.2 Milan, serve uno sforzo con Maignan? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie B n.3 Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Vranckx: "Sassuolo perfetto per me. Con Grosso ho avuto da subito un buon feeling"
Immagine news Serie A n.3 Italia U21-Svezia U21, le formazioni ufficiali: esordio per Camarda, out Ekhator
Immagine news Serie A n.4 Rivelazione Ahanor, il primo presidente: "Su di lui c'era pure la Samp, può arrivare dove vuole"
Immagine news Serie A n.5 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Immagine news Serie A n.6 Roma, il rinforzo di gennaio arriverà in attacco. Sarà un attaccante pronto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre
Immagine news Serie B n.3 Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.5 Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."
Immagine news Serie B n.6 Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Immagine news Serie C n.3 Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Immagine news Serie C n.6 Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?