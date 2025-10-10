Giroud: "Griezmann deluso dopo l'Europeo. Omaggio? Ne avrà uno tutto suo, se lo merita"

Olivier Giroud ha parlato anche della fine dell’avventura di Antoine Griezmann con la nazionale francese. Amico e compagno di lunga data dell’attaccante dell’Atletico Madrid, l’attuale bomber del Lilla ha voluto chiarire alcuni punti rimasti in sospeso dopo l’addio del numero 7.

"Non c’è stato alcun problema con Didier Deschamps o con la Federazione”, ha assicurato Giroud nella sua intervista a RMC, aggiungendo però che Griezmann "ha provato una certa delusione dopo l’Europeo 2024". L’attaccante, che ha chiuso la carriera in nazionale con 137 presenze e 44 gol, aveva annunciato il suo ritiro alla fine del 2024, senza ricevere un tributo ufficiale come accaduto a Giroud nello scorso marzo allo Stade de France.

"Non lo hanno omaggiato insieme a me perché avrà il suo momento”, ha rivelato il 39enne. “Mi hanno confermato che avrà un omaggio tutto suo. È giusto così: Grizi lo merita pienamente". Giroud, tornato protagonista con il Lilla, ha poi ricordato il proprio percorso con la nazionale, segnato da momenti di gloria ma anche da critiche e panchine pesanti. "Anch’io ho vissuto periodi difficili, ma ho sempre accettato le scelte del mister. Antoine, forse, ha faticato un po’ di più", ha ammesso. Nonostante un epilogo amaro, Giroud ha voluto ribadire la grandezza del compagno di squadra: "Griezmann avrà il suo nome nel Hall of Fame dei Bleus. È stato un giocatore fondamentale, un leader, uno di quelli che hanno lasciato un segno profondo nella storia della Francia".