Liverpool tra guai e sfortuna: Isak ha rotto la gamba dopo il gol segnato al Tottenham

La vittoria contro il Tottenham nel weekend di Premier League conta fino a un certo punto per il Liverpool, dal momento che è scattato l'emergenza in attacco con l'infortunio di Alexander Isak. L'attaccante svedese già era arrivato in condizioni fisiche precarie per il tiro alla fune con il Newcastle per la sua cessione al club di Anfield (145 milioni), faticando per trovare la condizione migliore prima di tornare in campo dal primo minuto con i suoi nuovi compagni di squadra.

Ora, il guaio fisico maturato nel momento in cui ha fatto gol agli Spurs al 56° minuto potrebbe addirittura aver compromesso il resto della sua stagione. Entrato in campo nella ripresa, dopo l'intervallo, la partita di Isak è durata un quarto d'ora prima di sbloccare il match e cadere a terra per infortunio dopo un tackle duro di Van de Ven.

Le prime sensazioni da casa Liverpool non sono delle migliori, stando a quanto filtrato nelle ultime ore. E le ultime informazioni riportate da Sky Sports UK non sono per nulla rincuoranti: infatti, stando all'emittente satellitare, dagli esami sostenuti da Isak nella giornata odierna si tratterebbe di una gamba rotta per il centravanti svedese. Un durissimo colpo per Isak, diventato l’acquisto più costoso nella storia della Premier League nel momento in cui ha firmato con i Reds.